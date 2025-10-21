La Real Sociedad recibirá al Athletic de Bilbao el domingo 16 a las 16.00 horas

La Liga F ha dado a conocer los horarios de la jornada 11 que depara, entre otros encuentros, el derbi vasco entre la Real Sociedad ... y el Athletic, que se disputará el domingo 16 de noviembre a las 12.00 horas y será ofrecido en exclusiva por DAZN.

Antes del derbi, y después del parón de selecciones que se produce ahora, la Real afrontará el domingo 2 de noviembre (16.00 h.) su partido frente al F. C. Barcelona para visitar la jornada siguiente, el domingo 9, al Espanyol (16.00 h.).

El derbi ante el Athletic será el primero de los dos encuentros que de forma consecutiva afrontará en casa el conjunto de Arturo Ruiz ya que luego recibirá al Alhama.

Queda por conocer si el derbi se jugará en Zubieta o en Anoeta. En principio no habría problema para que se jugase en el estadio de Amara ya que la Real no tiene jornada de Liga ese fin de semana y el Sanse jugará en Castellón el sábado 15.