La Real Sociedad recibirá al Athletic de Bilbao el domingo 16 a las 16.00 horas
Aún se desconoce si se disputará en Zubieta o en Anoeta
San Sebastián
Martes, 21 de octubre 2025, 10:51
La Liga F ha dado a conocer los horarios de la jornada 11 que depara, entre otros encuentros, el derbi vasco entre la Real Sociedad ... y el Athletic, que se disputará el domingo 16 de noviembre a las 12.00 horas y será ofrecido en exclusiva por DAZN.
Antes del derbi, y después del parón de selecciones que se produce ahora, la Real afrontará el domingo 2 de noviembre (16.00 h.) su partido frente al F. C. Barcelona para visitar la jornada siguiente, el domingo 9, al Espanyol (16.00 h.).
El derbi ante el Athletic será el primero de los dos encuentros que de forma consecutiva afrontará en casa el conjunto de Arturo Ruiz ya que luego recibirá al Alhama.
Queda por conocer si el derbi se jugará en Zubieta o en Anoeta. En principio no habría problema para que se jugase en el estadio de Amara ya que la Real no tiene jornada de Liga ese fin de semana y el Sanse jugará en Castellón el sábado 15.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión