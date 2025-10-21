Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Recogida. Un voluntario transporta un carro, mientras se ven las estanterías vacías de fondo. Iván Montero

«Volveremos a llenar las baldas»

El Banco de Alimentos de Gipuzkoa confía en la solidaridad ciudadana para llenar las estanterías y ayudar a más de 15.000 personas en la Gran Recogida, a partir del 7 de noviembre

Álvaro Guerra

Martes, 21 de octubre 2025, 18:58

Comenta

A pocos días de la Gran Recogida, el Banco de Alimentos de Gipuzkoa afronta un escenario urgente en sus almacenes: las baldas están «prácticamente vacías». ... Así lo explica Belén Méndez de Vigo, presidenta de la organización, quien confía en que «volverán a llenarse» de cara al 7 de noviembre, fecha del inicio de la gran recogida. «Es como un coche que va andando y le pones gasolina. Pero al mismo tiempo que le echas se le va gastando». Así es como define la presidenta el momento que está viviendo la organización con la alimentación que ellos recolectan.

