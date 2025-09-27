Las 10 noticias clave de la jornada Repasa las principales informaciones de este sábado

La acrtiz Kira Miró, durante la ceremonia de clausura del Zinamaldia.

El Diario Vasco Sábado, 27 de septiembre 2025, 21:33 Comenta Compartir

Festival de Cine | Zinemaldia: Sigue en directo la gala de clausura del Zinemaldia en la que se conocerá la Concha de Oro

Festival de ... Cine | Zinemaldia: «Europa está olvidando lo que es vivir en un régimen totalitario»

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Gaza