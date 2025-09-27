Las 10 noticias clave de la jornada
Repasa las principales informaciones de este sábado
Sábado, 27 de septiembre 2025, 21:33
Festival de Cine | Zinemaldia: Sigue en directo la gala de clausura del Zinemaldia en la que se conocerá la Concha de Oro
Festival de ... Cine | Zinemaldia: «Europa está olvidando lo que es vivir en un régimen totalitario»
Política: El PNV ha abierto ya los contactos para negociar los Presupuestos de Sánchez
Euskadi:EHKS defiende la «lucha contra el fascismo» de 'Txiki' y Otaegi en un acto en Zarautz
Sucesos: 772 kilos de cocaína y 608 de cannabis incautados en Francia tras pasar por la muga de Irun
Fútbol: Los tres exrealistas del Atlético chafan la fiesta a Xabi Alonso
Fiesta de la Rosa: Andueza da por «muerto» el debate sobre la independencia de Euskadi
Internacional: EE UU propone un pacto para la paz en Gaza que abre la vía a un futuro Estado palestino
Política: Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
Sociedad: La Fiscalía alerta del aumento del 145% en los casos de violencia machista entre menores en Gipuzkoa
