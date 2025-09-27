«Europa está olvidando lo que es vivir en un régimen totalitario»

Una profesora de Psiquiatría británica llega a Varsovia para ofrecer una conferencia. Al poco de pisar la capital polaca se ve inmersa en los primeros ... días de la ley marcial que en diciembre de 1981 impuso el presidente Wojciech Jaruzelski para perseguir a los disidentes con el régimen comunista, principalmente a los integrantes del sindicato Solidaridad. Así comienza 'La conspiración del cuervo', la película dirigida por la polaca Kasia Adamik que clausura la 73 edición del Zinemaldia.

Para este filme, la directora tomó un relato de la premio Nobel Olga Tokarczuk, «de apenas ocho páginas», y a lo largo de doce años lo fue desarrollando impulsada principalmente porque «Europa está olvidando de lo que es vivir en un régimen totalitario». Pero no quiso que su propuesta deviniera en una película política sino «de emociones» y mostrar también «cómo se pierde el control de la vida cuando no hay democracia, algo que, desgraciadamente, cada vez es más frecuente».

Para ello ha contado con la complicidad de Lesley Manville que encarna a Joan Andrews, la protagonista que aparece en prácticamente todos los planos de las casi dos horas de metraje. La actriz británica es un rostro popular porque además de haber trabajado en títulos como 'Secretos y mentiras' o 'El secreto de Vera Drake' de Mike Leigh, 'El hilo invisible' de Paul Thomas Anderson, y más recientemente 'Queer' de Luca Guadagnino, bordó una memorable princesa Margarita en la serie 'The Crown'.

Manville ha explicado en la rueda de prensa posterior a la proyección matutina que su personaje «en ningún momento quiere convertirse en una heroína», aunque hay ocasiones en los que obligada por las circunstancias se convierte en una especie de James Bond, que en lugar de llevar pistola tiene como arma una cámara Polaroid. «Es una persona que se cree el centro del mundo y tiene una gran opinión de sí misma. De pronto se ve inmersa en unos eventos extraordinarios y no sabe cómo responder ante ellos. Solo quiere salir del país».

La intérprete ha comparado 'La conspiración del cuervo' y 'The Crown'. «En la serie hablábamos de una familia muy conocida, pero de la que no sabíamos nada de su ambiente privado y nos centrábamos en esos detalles. En esta película sucede lo contrario, desde una perspectiva individual mostramos los eventos reales. Joan se convierte en los ojos de esta experiencia».

Entre el sueño y la pesadilla

Para narrar la historia, Kasia Adamik ha pretendido huir de cualquier acercamiento al documental. «Quería dar la sensación de que la protagonista está permanentemente sin aliento, en una situación surrealista, en un estado entre el sueño y la pesadilla y que el público se sintiera tan perdido como ella», explica.

La realizadora polaca ha introducido algunas imágenes que proceden directamente de su experiencia. Vivió siendo muy pequeña la época de la ley marcial que ahora muestra y huyó de Polonia junto a su madre para instalarse en Francia. Durante años «tuve sueños en los que aparecían esos edificios grises» de ciudades satélite que «se asemejaban a unos tétricos laberintos».

Gran parte del rodaje transcurrió en Polonia durante el invierno y «se hizo un esfuerzo importante para recrear la época». Tuvieron problemas con la nieve que «iba y venía». A pesar del frío, Lesley Manville no considera que fuera un trabajo especialmente duro, a pesar de que la ropa que lleva la protagonista no es la más adecuada para las bajas temperaturas. «No soy una actriz difícil. Soy muy pragmática. Empecé haciendo teatro en los pubs donde nos teníamos que cambiar en los baños de hombres».