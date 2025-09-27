Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La directora Kasia Adamik, la actriz Lesley Manvilla y el productor Stanislaw Dziedzic, en el photocall en el Kursaal.

Lobo Altuna

«Europa está olvidando lo que es vivir en un régimen totalitario»

'La conspiración del cuervo' clausura la 73 edición, una película de la polaca Kasia Adamik ambientada en Varsovia en 1981 cuando se impuso la ley marcial

Teresa Flaño

Sábado, 27 de septiembre 2025, 13:54

Una profesora de Psiquiatría británica llega a Varsovia para ofrecer una conferencia. Al poco de pisar la capital polaca se ve inmersa en los primeros ... días de la ley marcial que en diciembre de 1981 impuso el presidente Wojciech Jaruzelski para perseguir a los disidentes con el régimen comunista, principalmente a los integrantes del sindicato Solidaridad. Así comienza 'La conspiración del cuervo', la película dirigida por la polaca Kasia Adamik que clausura la 73 edición del Zinemaldia.

