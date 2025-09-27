Sigue en directo la gala de clausura del Zinemaldia en la que se conocerá la Concha de Oro
El palmarés se conoce en la ceremonia de clausura presentada por la actriz y directora navarra Itsaso Arana
Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:45
La 73 edición del Festival de Cine de San Sebastián toca a su fin. Sigue con nosotros en directo la gala de clausura en la que se conocerá el palmarés de esta edición y quién tomará el testigo de 'Tardes de Soledad' como Concha de Oro.
20:32
Concentración por Palestina
Como en todo el Zinemaldia, la jornada de hoy también ha sido reivindicativa, con una importante concentración de manifestantes en favor de Palestina y en contra del genocidio de Israel en la entrada de la alfombra roja del Kursaal.
La concentración ha sido ruidosa pero pacífica y los propios actores participantes han mostrado su apoyo a la causa.
16:47
¿Quién sucederá a 'Tardes de Soledad' como Concha de Oro?
La película de Albert Serra 'Tardes de Soledad' se llevó la 'Concha de Oro' en la pasada edición del Zinemaldia. Veremos hoy quién se lleva el galardón más deseado.
Consulta a continuación el palmarés de la Concha de Oro
2024
CONCHA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA. "TARDES DE SOLEDAD / AFTERNOONS OF SOLITUDE", Albert Serra (ESPAÑA - PORTUGAL - BÉLGICA)
2023
CONCHA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA. "O CORNO / THE RYE HORN", Jaione Camborda (ESPAÑA - PORTUGAL - BÉLGICA)
2022
CONCHA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA. "LOS REYES DEL MUNDO / THE KINGS OF THE WORLD", Laura Mora (COLOMBIA - LUXEMBURGO - FRANCIA - MÉXICO - NORUEGA)
2021
CONCHA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA. "CRAI NOU / BLUE MOON", Alina Grigore (RUMANÍA)
2020
CONCHA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA. "DASATSKISI / BEGINNING", Dea Kulumbegashvili (FRANCIA - GEORGIA)
2019
CONCHA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA. "PACIFICADO / PACIFIED", Paxton Winters (BRASIL)
2018
CONCHA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA. "ENTRE DOS AGUAS", Isaki Lacuesta (ESPAÑA)
2017
CONCHA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA. "THE DISASTER ARTIST", James Franco (EE.UU.)
2016
CONCHA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA. "WO BU SHI PAN JINLIAN / I AM NOT MADAME BOVARY", Xiaogang Feng (China)
2015
CONCHA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA. "SPARROWS", Rúnar Rúnarsson (Islandia - Dinamarca - Croacia)
2014
CONCHA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA. "MAGICAL GIRL", Carlos Vermut (España - Francia)
2013
CONCHA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA. "PELO MALO", Mariana Rondón (Venezuela-Perú-Alemania)
2012
CONCHA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA. "DANS LA MAISON", François Ozon (Francia)
2011
CONCHA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA. “LOS PASOS DOBLES”, Isaki Lacuesta (España-Suiza)
2010
CONCHA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA. “NEDS”, Peter Mullan (Reino Unido-Francia-Italia)
2009
CONCHA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA. "CITY OF LIFE AND DEATH", de Lu Chuan (China)
2008
CONCHA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA. "PANDORANIN KUTUSU / PANDORA’S BOX", Yesim Ustaoglu, (Turquía-Francia-Alemania-Bélgica)
2007
CONCHA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA “A THOUSAND YEARS OF GOOD PRAYERS (Mil años de oración)”, Wayne Wang (EE.UU)
2006
CONCHA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA ex-aequo a "NIWEMANG / HALF MOON", Bahman Ghobadi (Irán-Irak-Austria-Francia) - "MON FILS À MOI", Martial Fougeron (Francia)
2005
CONCHA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA a “STESTI (SOMETHING LIKE HAPPINESS)”, Bohdan Sláma (República Checa-Alemania)
2004
CONCHA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA a "TURTLES CAN FLY", Bahman Ghobadi (Irán-Irak)
2003
CONCHA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA a "SCHUSSANGST", Dito Tsintsadze (Alemania)
2002
CONCHA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA a "LOS LUNES AL SOL", Fernando León de Aranoa (España-Francia-Italia)
2001
CONCHA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA "TAXI PARA TRES", de Orlando Lübbert (Chile)
2000
CONCHA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA a "LA PERDICIÓN DE LOS HOMBRES", Arturo Ripstein (México-España)
1999
CONCHA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA a "C'EST QUOI LA VIE?", François Dupeyron (Francia)
1998
CONCHA DE ORO a "EL VIENTO SE LLEVÓ LO QUE", Alejandro Agresti (Argentina, Holanda, España, Francia)
1997
CONCHA DE ORO: "RIEN NE VA PLUS", Claude Chabrol (Francia)
1996
CONCHA DE ORO: (Ex-aequo) "BWANA", Imanol Uribe (España) "TROJAN EDDIE", Gillies Mackinnon (Irlanda)
1995
CONCHA DE ORO: "MARGARET'S MUSEUM", Mort Ransen (Canadá-Gran Bretaña)
1994
CONCHA DE ORO: "DÍAS CONTADOS", Imanol Uribe (España)
1993
CONCHA DE ORO: (Ex-aequo) "PRINCIPIO Y FIN", Arturo Ripstein (México) "SARA", Dariush Mehrjui (Irán)
1992
CONCHA DE ORO: "UN LUGAR EN EL MUNDO", Adolfo Aristarain (Argentina)
1991
CONCHA DE ORO: "ALAS DE MARIPOSA", Juanma Bajo Ulloa (España)
1990
CONCHA DE ORO: "LAS CARTAS DE ALOU", Montxo Armendariz (España)
1989
CONCHA DE ORO: (Ex-aequo) "HOMER AND EDDIE", Andrei Konchalovski (Estados Unidos) "LA NACIÓN CLANDESTINA", Jorge Sanjinés (Bolivia)
1988
CONCHA DE ORO: "ON THE BLACK HILL", Andrew Grieve (Gran Bretaña)
1987
CONCHA DE ORO: "NOCE EN GALILÉE", Michel Khleifi (Palestina-Francia-Bélgica)
1986
CONCHA DE ORO: "LA MITAD DEL CIELO", Manuel Gutiérrez Aragón (España)
1985
CONCHA DE ORO: "YESTERDAY", Radoslaw Piwowarski (Polonia)
1984 Premios no oficiales
GRAN PREMIO DE LA CRITICA INTERNACIONAL: "RUMBLE FISH", Francis Ford Coppola (Estados Unidos)
GRAN PREMIO DONOSTIA PARA NUEVOS REALIZADORES: Valeria Sarmiento, por "NOTRE MARIAGE" (Francia). Mención especial: Teo Escamilla, por "Tú solo" (España)
1983 Premios no oficiales
GRAN PREMIO DE LA CRITICA INTERNACIONAL: "COUP DE FOUDRE", Diane Kurys (Francia)
PREMIO DONOSTIA PARA NUEVOS REALIZADORES: (Ex-aequo) Marc Didden, por "BRUSSELS BY NIGHT" (Bélgica) José Antonio Zorrilla, por "EL ARREGLO" (España)
1982 Premios no oficiales
GRAN PREMIO DE LA CRITICA INTERNACIONAL: "DEMONIOS EN EL JARDÍN", Manuel Gutiérrez Aragón (España)
PREMIO ALFONSO SANCHEZ PARA NUEVOS REALIZADORES: Luciano Odorisio, por "SCIOPEN" (Italia)
1981 Premios no oficiales
PREMIO DE LA CRITICA INTERNACIONAL: "STORIE DI ORDINARIA FOLLIA", Marco Ferreri (Italia)
PREMIO ALFONSO SANCHEZ PARA NUEVOS REALIZADORES: (Ex-aequo) "LA FESTA PERDUTA", Pier Giuseppe Murgia (Italia) "MALOU", Jeannine Meerapfel (Alemania)
1980 Premios no oficiales
PREMIO DE LA CRITICA INTERNACIONAL: "DYRYGENT", Andrzej Wajda (Polonia)
PREMIO DONOSTIA PARA NUEVOS REALIZADORES: "HAZAL", Alí Ozgentürk (Turquía)
1979
CONCHA DE ORO: "OSSENIJ MARAFON", Gueorgui Danelia (URSS)
1978
CONCHA DE ORO: "ALAMBRISTA", Robert M. Young (EEUU)
1977
CONCHA DE ORO: "MEKHANICHESKOGO PIANINO", Nikita Mijalkov (URSS)
1976
CONCHA DE ORO: "TABOR UJODIT V NIEBO", Emil Lotianu (URSS)
1975
CONCHA DE ORO: "FURTIVOS", José Luis Borau (España)
1974
CONCHA DE ORO: "BADLANDS", Terrence Malick (Estados Unidos)
1973
CONCHA DE ORO: "EL ESPÍRITU DE LA COLMENA", Víctor Erice (España)
1972
CONCHA DE ORO: "THE GLASS HOUSE", Tom Gries (EEUU)
1971
CONCHA DE ORO: "LE GENOU DE CLAIRE", Eric Rohmer (Francia)
1970
CONCHA DE ORO: "ONDATA DI CALORE", Nelo Risi (Italia)
1969
CONCHA DE ORO: "THE RAIN PEOPLE", Francis Ford Coppola (EEUU)
1968
CONCHA DE ORO: "THE LONG DAY'S DYING", Peter Collinson (Gran Bretaña)
1967
CONCHA DE ORO: "TWO FOR THE ROAD", Stanley Donen (EEUU)
1966
CONCHA DE ORO: "I WAS HAPPY HERE", Desmond Davis (Gran Bretaña)
1965
CONCHA DE ORO: (Ex-aequo) "MIRAGE", Edward Dmytryk (EEUU) "ZLATÁ RENETA", Otakar Vávra (Checoslovaquia)
1964
CONCHA DE ORO: "AMERICA, AMERICA", Elia Kazan (EEUU)
1963
CONCHA DE ORO: "MAFIOSO", Alberto Lattuada (Italia)
1962
CONCHA DE ORO: "L'ISOLA DI ARTURO", Damiano Damiani (Italia)
1961
CONCHA DE ORO: "ONE-EYED JACKS", Marlon Brando (EEUU)
1960
CONCHA DE ORO: "ROMEO, JULIET A TMA", Jiri Weiss (Checoslovaquia)
1959
CONCHA DE ORO: "THE NUN'S STORY", Fred Zinnemann (EEUU)
1958
CONCHA DE ORO: "EWA SHCE SPAC", Tadeusz Chmielewski (Polonia)
1957
CONCHA DE ORO: "LA NONNA SABELLA", Dino Risi (Italia)
1956 Premios no oficiales
PELICULAS EXTRANJERAS
MEJOR PELICULA: "IL FERROVIERE", Pietro Germi (Italia)
PELICULAS ESPAÑOLAS
MEJOR PELICULA: "TODOS SOMOS NECESARIOS", José Antonio Nieves Conde
1955
CONCHA DE PLATA AL MEJOR COLOR: "GIORNI D'AMORE", Giuseppe de Santis (Fotografía: Otello Martelli) (Italia)
1954
MEJOR PELICULA: "SIERRA MALDITA", Antonio del Amo (España)
1953
MEJOR PELICULA: "LA GUERRA DE DIOS", Rafael Gil (España)
16:26
Bienvenidos a la gala de clausura del Zinemaldia
Gabon!
Bienvenidos a la gala de clausura del Festival de Cine de San Sebastián. La emocionante 72 edición del Zinemaldia toca a su fin y, como siempre, el colofón a la borrachera de cine viene con la entrega de premios. Sigan con nosotros la gala de clausura.
¡¡Comenzamos!!
-
