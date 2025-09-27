Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Directo

Sigue en directo la gala de clausura del Zinemaldia en la que se conocerá la Concha de Oro

El palmarés se conoce en la ceremonia de clausura presentada por la actriz y directora navarra Itsaso Arana

El Diario Vasco

El Diario Vasco

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:45

Actualizado Hace 13 minutos

La 73 edición del Festival de Cine de San Sebastián toca a su fin. Sigue con nosotros en directo la gala de clausura en la que se conocerá el palmarés de esta edición y quién tomará el testigo de 'Tardes de Soledad' como Concha de Oro.

20:32

Concentración por Palestina

Como en todo el Zinemaldia, la jornada de hoy también ha sido reivindicativa, con una importante concentración de manifestantes en favor de Palestina y en contra del genocidio de Israel en la entrada de la alfombra roja del Kursaal.

La concentración ha sido ruidosa pero pacífica y los propios actores participantes han mostrado su apoyo a la causa.

Sigue en directo la gala de clausura del Zinemaldia en la que se conocerá la Concha de Oro

Enlace copiado

16:47

¿Quién sucederá a 'Tardes de Soledad' como Concha de Oro?

La película de Albert Serra 'Tardes de Soledad' se llevó la 'Concha de Oro' en la pasada edición del Zinemaldia. Veremos hoy quién se lleva el galardón más deseado.

Consulta a continuación el palmarés de la Concha de Oro

  • CONCHA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA. "TARDES DE SOLEDAD / AFTERNOONS OF SOLITUDE", Albert Serra (ESPAÑA - PORTUGAL - BÉLGICA)

  • CONCHA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA. "O CORNO / THE RYE HORN", Jaione Camborda (ESPAÑA - PORTUGAL - BÉLGICA)

  • CONCHA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA. "LOS REYES DEL MUNDO / THE KINGS OF THE WORLD", Laura Mora (COLOMBIA - LUXEMBURGO - FRANCIA - MÉXICO - NORUEGA)

  • CONCHA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA. "CRAI NOU / BLUE MOON", Alina Grigore (RUMANÍA)

  • CONCHA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA. "DASATSKISI / BEGINNING", Dea Kulumbegashvili (FRANCIA - GEORGIA)

  • CONCHA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA. "PACIFICADO / PACIFIED", Paxton Winters (BRASIL)

  • CONCHA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA. "ENTRE DOS AGUAS", Isaki Lacuesta (ESPAÑA)

  • CONCHA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA. "THE DISASTER ARTIST", James Franco (EE.UU.)

  • CONCHA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA. "WO BU SHI PAN JINLIAN / I AM NOT MADAME BOVARY", Xiaogang Feng (China)

  • CONCHA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA. "SPARROWS", Rúnar Rúnarsson (Islandia - Dinamarca - Croacia)

  • CONCHA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA. "MAGICAL GIRL", Carlos Vermut (España - Francia)

  • CONCHA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA. "PELO MALO", Mariana Rondón (Venezuela-Perú-Alemania)

  • CONCHA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA. "DANS LA MAISON", François Ozon (Francia)

  • CONCHA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA. “LOS PASOS DOBLES”, Isaki Lacuesta (España-Suiza)

  • CONCHA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA. “NEDS”, Peter Mullan (Reino Unido-Francia-Italia)

  • CONCHA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA. "CITY OF LIFE AND DEATH", de Lu Chuan (China)

  • CONCHA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA. "PANDORANIN KUTUSU / PANDORA’S BOX", Yesim Ustaoglu, (Turquía-Francia-Alemania-Bélgica)

  • CONCHA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA “A THOUSAND YEARS OF GOOD PRAYERS (Mil años de oración)”, Wayne Wang (EE.UU)

  • CONCHA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA ex-aequo a "NIWEMANG / HALF MOON", Bahman Ghobadi (Irán-Irak-Austria-Francia) - "MON FILS À MOI", Martial Fougeron (Francia)

  • CONCHA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA a “STESTI (SOMETHING LIKE HAPPINESS)”, Bohdan Sláma (República Checa-Alemania)

  • CONCHA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA a "TURTLES CAN FLY", Bahman Ghobadi (Irán-Irak)

  • CONCHA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA a "SCHUSSANGST", Dito Tsintsadze (Alemania)

  • CONCHA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA a "LOS LUNES AL SOL", Fernando León de Aranoa (España-Francia-Italia)

  • CONCHA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA "TAXI PARA TRES", de Orlando Lübbert (Chile)

  • CONCHA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA a "LA PERDICIÓN DE LOS HOMBRES", Arturo Ripstein (México-España)

  • CONCHA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA a "C'EST QUOI LA VIE?", François Dupeyron (Francia)

  • CONCHA DE ORO a "EL VIENTO SE LLEVÓ LO QUE", Alejandro Agresti (Argentina, Holanda, España, Francia)

  • CONCHA DE ORO: "RIEN NE VA PLUS", Claude Chabrol (Francia)

  • CONCHA DE ORO: (Ex-aequo) "BWANA", Imanol Uribe (España) "TROJAN EDDIE", Gillies Mackinnon (Irlanda)

  • CONCHA DE ORO: "MARGARET'S MUSEUM", Mort Ransen (Canadá-Gran Bretaña)

  • CONCHA DE ORO: "DÍAS CONTADOS", Imanol Uribe (España)

  • CONCHA DE ORO: (Ex-aequo) "PRINCIPIO Y FIN", Arturo Ripstein (México) "SARA", Dariush Mehrjui (Irán)

  • CONCHA DE ORO: "UN LUGAR EN EL MUNDO", Adolfo Aristarain (Argentina)

  • CONCHA DE ORO: "ALAS DE MARIPOSA", Juanma Bajo Ulloa (España)

  • CONCHA DE ORO: "LAS CARTAS DE ALOU", Montxo Armendariz (España)

  • CONCHA DE ORO: (Ex-aequo) "HOMER AND EDDIE", Andrei Konchalovski (Estados Unidos) "LA NACIÓN CLANDESTINA", Jorge Sanjinés (Bolivia)

  • CONCHA DE ORO: "ON THE BLACK HILL", Andrew Grieve (Gran Bretaña)

  • CONCHA DE ORO: "NOCE EN GALILÉE", Michel Khleifi (Palestina-Francia-Bélgica)

  • CONCHA DE ORO: "LA MITAD DEL CIELO", Manuel Gutiérrez Aragón (España)

  • CONCHA DE ORO: "YESTERDAY", Radoslaw Piwowarski (Polonia)

  • GRAN PREMIO DE LA CRITICA INTERNACIONAL: "RUMBLE FISH", Francis Ford Coppola (Estados Unidos)

  • GRAN PREMIO DONOSTIA PARA NUEVOS REALIZADORES: Valeria Sarmiento, por "NOTRE MARIAGE" (Francia). Mención especial: Teo Escamilla, por "Tú solo" (España)

  • GRAN PREMIO DE LA CRITICA INTERNACIONAL: "COUP DE FOUDRE", Diane Kurys (Francia)

  • PREMIO DONOSTIA PARA NUEVOS REALIZADORES: (Ex-aequo) Marc Didden, por "BRUSSELS BY NIGHT" (Bélgica) José Antonio Zorrilla, por "EL ARREGLO" (España)

  • GRAN PREMIO DE LA CRITICA INTERNACIONAL: "DEMONIOS EN EL JARDÍN", Manuel Gutiérrez Aragón (España)

  • PREMIO ALFONSO SANCHEZ PARA NUEVOS REALIZADORES: Luciano Odorisio, por "SCIOPEN" (Italia)

  • PREMIO DE LA CRITICA INTERNACIONAL: "STORIE DI ORDINARIA FOLLIA", Marco Ferreri (Italia)

  • PREMIO ALFONSO SANCHEZ PARA NUEVOS REALIZADORES: (Ex-aequo) "LA FESTA PERDUTA", Pier Giuseppe Murgia (Italia) "MALOU", Jeannine Meerapfel (Alemania)

  • PREMIO DE LA CRITICA INTERNACIONAL: "DYRYGENT", Andrzej Wajda (Polonia)

  • PREMIO DONOSTIA PARA NUEVOS REALIZADORES: "HAZAL", Alí Ozgentürk (Turquía)

  • CONCHA DE ORO: "OSSENIJ MARAFON", Gueorgui Danelia (URSS)

  • CONCHA DE ORO: "ALAMBRISTA", Robert M. Young (EEUU)

  • CONCHA DE ORO: "MEKHANICHESKOGO PIANINO", Nikita Mijalkov (URSS)

  • CONCHA DE ORO: "TABOR UJODIT V NIEBO", Emil Lotianu (URSS)

  • CONCHA DE ORO: "FURTIVOS", José Luis Borau (España)

  • CONCHA DE ORO: "BADLANDS", Terrence Malick (Estados Unidos)

  • CONCHA DE ORO: "EL ESPÍRITU DE LA COLMENA", Víctor Erice (España)

  • CONCHA DE ORO: "THE GLASS HOUSE", Tom Gries (EEUU)

  • CONCHA DE ORO: "LE GENOU DE CLAIRE", Eric Rohmer (Francia)

  • CONCHA DE ORO: "ONDATA DI CALORE", Nelo Risi (Italia)

  • CONCHA DE ORO: "THE RAIN PEOPLE", Francis Ford Coppola (EEUU)

  • CONCHA DE ORO: "THE LONG DAY'S DYING", Peter Collinson (Gran Bretaña)

  • CONCHA DE ORO: "TWO FOR THE ROAD", Stanley Donen (EEUU)

  • CONCHA DE ORO: "I WAS HAPPY HERE", Desmond Davis (Gran Bretaña)

  • CONCHA DE ORO: (Ex-aequo) "MIRAGE", Edward Dmytryk (EEUU) "ZLATÁ RENETA", Otakar Vávra (Checoslovaquia)

  • CONCHA DE ORO: "AMERICA, AMERICA", Elia Kazan (EEUU)

  • CONCHA DE ORO: "MAFIOSO", Alberto Lattuada (Italia)

  • CONCHA DE ORO: "L'ISOLA DI ARTURO", Damiano Damiani (Italia)

  • CONCHA DE ORO: "ONE-EYED JACKS", Marlon Brando (EEUU)

  • CONCHA DE ORO: "ROMEO, JULIET A TMA", Jiri Weiss (Checoslovaquia)

  • CONCHA DE ORO: "THE NUN'S STORY", Fred Zinnemann (EEUU)

  • CONCHA DE ORO: "EWA SHCE SPAC", Tadeusz Chmielewski (Polonia)

  • CONCHA DE ORO: "LA NONNA SABELLA", Dino Risi (Italia)

  • PELICULAS EXTRANJERAS

  • MEJOR PELICULA: "IL FERROVIERE", Pietro Germi (Italia)

  • PELICULAS ESPAÑOLAS

  • MEJOR PELICULA: "TODOS SOMOS NECESARIOS", José Antonio Nieves Conde

  • CONCHA DE PLATA AL MEJOR COLOR: "GIORNI D'AMORE", Giuseppe de Santis (Fotografía: Otello Martelli) (Italia)

  • MEJOR PELICULA: "SIERRA MALDITA", Antonio del Amo (España)

  • MEJOR PELICULA: "LA GUERRA DE DIOS", Rafael Gil (España)

Enlace copiado

16:26

Bienvenidos a la gala de clausura del Zinemaldia

Gabon!

Bienvenidos a la gala de clausura del Festival de Cine de San Sebastián. La emocionante 72 edición del Zinemaldia toca a su fin y, como siempre, el colofón a la borrachera de cine viene con la entrega de premios. Sigan con nosotros la gala de clausura.

Enlace copiado

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una vecina de San Sebastián pide sancionar a los bares que venden pintxos hechos en polígonos como si fueran caseros
  2. 2 Una fisioterapeuta vasca se coge la baja todos los años en la misma fecha y acaba despedida
  3. 3

    La Diputación alavesa admite que conocía la colonia hace décadas pero no la controló: «No vamos a ir por todos los pueblos»
  4. 4 Tres restaurantes guipuzcoanos se suman a la Guía Michelin en septiembre
  5. 5

    El Tribunal Superior de Justicia sentencia que el centro comercial de San Bartolomé es acorde al PGOU
  6. 6

    «Mi hija de 12 años nos contó que por la noche cantaban y bailaban junto al fuego y las monitoras se desnudaban de cintura para arriba»
  7. 7

    El intercambio de casas sigue en auge en Gipuzkoa y crece un 32% en el último año
  8. 8

    Miguel Ángel Muñoz: «Aquí firmé mi primer autógrafo y por la Behobia me hice runner»
  9. 9 Detenidos por robar 13.000 euros en prendas de ropa en una empresa textil de Arrasate
  10. 10 Jennifer Lawrence, sobre Gaza: «Estoy aterrorizada, es un genocidio. Tengo miedo por mis hijos y por todos los niños del mundo»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sigue en directo la gala de clausura del Zinemaldia en la que se conocerá la Concha de Oro