Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Protesta este sábado frente a los juzgados de Madrid. EP

Begoña Gómez planta a Peinado y no acude a la citación judicial

La esposa del presidente, su asesora en Moncloa y el delegado del Gobierno en Madrid se amparan en una circular de la Fiscalía para que solo comparezcan sus abogados

Mateo Balín

Mateo Balín

Sábado, 27 de septiembre 2025, 18:01

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha plantado al juez Juan Carlos Peinado al no acudir a la citación prevista para este sábado a ... las 18 horas en los juzgados ordinarios de Madrid. El instructor había comunicado el pasado miércoles la «citación personal» de Gómez, del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y de la asesora de Moncloa Cristina Álvarez para comunicarles su imputación formal por un delito de malversación y la continuación de la causa por la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una vecina de San Sebastián pide sancionar a los bares que venden pintxos hechos en polígonos como si fueran caseros
  2. 2 Una fisioterapeuta vasca se coge la baja todos los años en la misma fecha y acaba despedida
  3. 3

    La Diputación alavesa admite que conocía la colonia hace décadas pero no la controló: «No vamos a ir por todos los pueblos»
  4. 4 Tres restaurantes guipuzcoanos se suman a la Guía Michelin en septiembre
  5. 5

    El Tribunal Superior de Justicia sentencia que el centro comercial de San Bartolomé es acorde al PGOU
  6. 6

    «Mi hija de 12 años nos contó que por la noche cantaban y bailaban junto al fuego y las monitoras se desnudaban de cintura para arriba»
  7. 7

    El intercambio de casas sigue en auge en Gipuzkoa y crece un 32% en el último año
  8. 8 Detenidos por robar 13.000 euros en prendas de ropa en una empresa textil de Arrasate
  9. 9

    Miguel Ángel Muñoz: «Aquí firmé mi primer autógrafo y por la Behobia me hice runner»
  10. 10 Jennifer Lawrence, sobre Gaza: «Estoy aterrorizada, es un genocidio. Tengo miedo por mis hijos y por todos los niños del mundo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Begoña Gómez planta a Peinado y no acude a la citación judicial

Begoña Gómez planta a Peinado y no acude a la citación judicial