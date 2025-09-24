Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Comparecencia de Begoña Gómez Ignacio Gil

El juez manda a juicio a Begoña Gómez por malversación ante un jurado popular

Peinado también sentará en el banquillo a la asistente de la mujer de Sánchez y al delegado del Gobierno en Madrid por el supuesto uso de la funcionaria de Moncloa para la cátedra

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 09:02

El juez del caso Begoña Gómez manda a juicio a la mujer de Pedro Sánchez acusada de malversación por haber usado supuestamente a Cristina Álvarez, ... su asistente personal en Moncloa, para gestionar el día a día de su Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (CTS) en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Confirman la presencia de restos de sustancias químicas antiadherentes en la sangre de los niños de Gipuzkoa
  2. 2

    «Vaya susto me llevé cuando vi que el saldo de mi Mugi era de -23.000 euros»
  3. 3

    Un guipuzcoano pleitea por la herencia de 14 millones de un empresario leonés tras demostrar su paternidad
  4. 4

    Donostia baraja trasladar la cafetería de la estación de autobuses para ampliar la zona de espera de viajeros
  5. 5 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
  6. 6

    Detenido el responsable de un club de alterne de Aduna por un delito de explotación sexual
  7. 7

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  8. 8

    Euskadi reservará el 50% de las VPO a jóvenes y ampliará Bizigune a rentas de hasta 45.000 euros
  9. 9 Un streamer español empuja a un anciano de un tren en Japón durante una retransmisión en directo
  10. 10 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El juez manda a juicio a Begoña Gómez por malversación ante un jurado popular

El juez manda a juicio a Begoña Gómez por malversación ante un jurado popular