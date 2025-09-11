Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Pedro Sánchez y Begoña Gómez este miércoles en el estreno de la última película de Amenábar Efe

La Fiscalía recurre la decisión del juez de pedir a Moncloa todos los mails de Begoña Gómez

«Estamos ante una decisión desmesurada en su alcance pretendido», afirma el Ministerio Público en línea con la defensa de la imputada

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:50

La Fiscalía ha recurrido por «absolutamente desmesurada» la decisión del juez Juan Carlos Peinado de reclamar a Moncloa todos los mails que la mujer de ... Pedro Sánchez ha remitido y recibido desde su cuenta oficial de Presidencia. El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid pidió el pasado 3 de septiembre todos los correos de la cuenta que Begoña Gómez tiene asignada en Presidencia («bgomez@presidencia.gob.es») desde la apertura de ésta, en verano de 2018. Todo ello en el marco de la investigación abierta por Peinado por malversación para aclarar si Cristina Álvarez, asistente oficial de Gómez en Moncloa, acabó trabajando para la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Complutense que dirigió la esposa de Sánchez.

