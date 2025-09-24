Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Peinado demanda a los ministros Puente y Marlaska por sus acusaciones rayanas con la prevaricación

El instructor del caso Begoña Gómez exige a ambos que rectifiquen antes de emprender acciones por injurias y calumnias

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:53

Juan Carlos Peinado pasa al ataque. El instructor de la causa contra Begoña Gómez ha demandado a los titulares de Interior y Transportes, Fernando Grande- ... Marlaska y Óscar Puente, por sus acusaciones contra el juez rayanas con la prevaricación. Peinado, que ha presentado demandas de conciliación, previas a acciones por injurias y calumnias, exige a ambos ministros que retracten de sus manifestaciones públicas, la misma reclamación que hace a otras dos personas que, según su criterio, supuestamente le imputaron delitos: el exconcejal del PSOE en la localidad alcarreña de Pastrana Fernando Jabonero, que presentó una querella contra el juez que fue archivada, y el periodista Antón Losada.

