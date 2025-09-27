Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Begoña Gómez Juan Carlos Hidalgo/Efe

Begoña Gómez acude por quinta vez este sábado frente al juez Peinado

El instructor ha citado a la mujer de Sánchez para notificarle su intención de que se siente en el banquillo ante un jurado

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:12

Begoña Gómez vuelve a los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid. Y van ya cinco visitas, tras los dos viajes a esta sede en ... julio de 2024, un tercero en diciembre del pasado año y el último este mismo mes de septiembre. Este sábado -día inusual para una cita procesal burocrática- el juez Juan Carlos Peinado ha llamado a su despacho a la mujer de Pedro Sánchez para notificarle a partir de las 18 horas oficialmente su intención (ya anunciada el miércoles) de que, llegado el caso, la esposa del presidente sea enjuiciada por un jurado popular por malversación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Mi hija de 12 años nos contó que por la noche cantaban y bailaban junto al fuego y las monitoras se desnudaban de cintura para arriba»
  2. 2 Una fisioterapeuta vasca se coge la baja todos los años en la misma fecha y acaba despedida
  3. 3

    La Diputación de Gipuzkoa recibió hace un año quejas sobre el udaleku de Bernedo
  4. 4 Una vecina de San Sebastián pide sancionar a los bares que venden pintxos hechos en polígonos como si fueran caseros
  5. 5

    Los organizadores del campamento de Bernedo defienden las duchas mixtas como forma de «normalizar todos los cuerpos»
  6. 6 Tres restaurantes guipuzcoanos se suman a la Guía Michelin en septiembre
  7. 7

    Georgina Amorós: «Soy muy feliz en Donostia, me encantaría vivir aquí»
  8. 8

    Jennifer Lawrence se luce por fin en San Sebastián tras marcarse un Angelina Jolie en su llegada al hotel
  9. 9

    Netanyahu desafía al mundo en la ONU: «Todavía no hemos terminado en Gaza»
  10. 10

    «Voy como empachada de mí misma porque no he tenido tiempo de digerir cada proyecto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Begoña Gómez acude por quinta vez este sábado frente al juez Peinado

Begoña Gómez acude por quinta vez este sábado frente al juez Peinado