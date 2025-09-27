Andueza da por «muerto» el debate sobre la independencia de Euskadi

Eneko Andueza ha reivindicado que 46 años después Euskadi necesita un nuevo Estatuto «que sea garantía de futuro, pero, sobre todo, garantía de derechos y ... de convivencia, y no un Estatuto de identidades». «Para eso que no cuenten con el PSE», ha avisado convencido de que hoy en las calles de Euskadi ya no se habla de anhelos de independencia. «En Euskadi ese debate ya está muerto. Porque nadie entiende una Euskadi fuera de España y fuera de Europa… Salvo los de siempre». El secretario general del PSE ha reconocido que se ha aprendido mucho de la experiencia catalana y ha reiterado que los problemas en Euskadi no se resuelven «con más transferencias».

El líder de los socialistas vascos ha convertido además su discurso en el Día de la Rosa en Durango en su primer mitin de campaña para las próximas elecciones municipales y forales. Ha situado esa cita con las urnas como un momento clave en el objetivo del PSE de liderar las instituciones. El secretario general del PSE ha defendido el papel de los socialistas en la construcción social de Euskadi, por su contribución a la estabilidad de las instituciones y por liderar las políticas que apoya una mayoría. «Estamos preparados, capacitados y dispuestos para liderar los ayuntamientos, las diputaciones, el Gobierno Vasco… Estamos listos para liderar Euskadi. Y para lograr ese objetivo, tenemos que seguir a lo nuestro, seguir trabajando, seguir dándolo todo por nuestros vecinos y vecinas. Tenemos una primera y casi inminente estación de parada obligatoria: las elecciones municipales y forales», ha manifestado ante los aplausos de los cerca de 2.700 militantes y simpatizantes han abarrotado las instalaciones de Landako Gunea.

La recuperada Arrosaren Festa-Fiesta de la Rosa, que el PSE-EE no celebraba desde 2018, ha servido como marco de esta reivindicación de las políticas progresistas que están presentes en todas las instituciones gobernadas en coalición y de la «izquierda útil» que representa el PSE-EE. Andueza ha compartido el escenario con la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, el secretario General de Juventudes Socialistas de Euskadi (JSE-Egaz), Gabriel Arrúe, y Jesica Ruiz, la portavoz municipal de Durango.

«Somos el partido que da estabilidad en tiempos de incertidumbre. Un partido comprometido con la ciudadanía, que antepone esa estabilidad a cualquier cálculo electoral, que antepone el bien común a los intereses de partido. Ya sabemos que es más cómodo estar en oposición. Ya sabemos que es más cómodo no comprometerse», ha argumentado el líder socialista. Andueza se ha referido al «toque socialista» que suponen las políticas progresistas y ha recordado algunas concretas como las relacionadas con las ayudas y la gratuidad del transporte público para determinados colectivos, las modificaciones legales en materia de suelo y vivienda, la defensa del diálogo social para generar mejor empleo, el peso del comercio y el turismo en la economía o las políticas de memoria y derechos humanos.

Ese es «el toque socialista», ha dicho para añadir que «es esa verdad incontestable: El Partido Socialista es sinónimo de buena gestión. Somos el partido que baja la política a tierra. Que se dedica a lo que se tiene que dedicar. Que resuelve y se preocupa de los problemas que tiene la ciudadanía vasca. Porque nuestras políticas son las políticas que apoya la mayoría social de este país».

Andueza ha recordado que siete años atrás, el 2 de junio de 2018, el PSE-EE celebró la Fiesta de la Rosa y ese mismo día Pedro Sánchez juró su cargo como presidente del Gobierno, por lo que no pudo acudir al acto, aunque estaba prevista su participación. En esta ocasión, ha sido la agenda internacional la que ha impedido al secretario General del PSOE estar presente en Durango. Andueza ha subrayado «el respeto y la admiración» que se ha ganado el presidente en el ámbito internacional. «Un líder que ha demostrado que cuando vienen mal dadas, no valen los austericidios, ni los recortes, que no vale el sálvese quien pueda. Que la única manera de salir de las crisis es con los valores de la de la igualdad, de la justicia social, del respeto a la pluralidad… con esas recetas socialdemócratas que han hecho posible que España sea un ejemplo, y que tengamos una de las economías más sólidas y con mayor crecimiento de todo el mundo», ha explicado.

Tras recordar todas las adversidades que ha tenido que afrontar el Gobierno socialista, Andueza también ha hecho referencia al papel de España en la denuncia del genocidio cometido en Gaza por el Gobierno de Israel: «Y, ¿sabéis lo que ha ocurrido? Que, frente a cada adversidad, nos hemos crecido. Que, frente a cada reto, nos hemos desdoblado. Que frente a cada injusticia nos hemos rebelado. Y en las últimas semanas, hemos demostrado que este país es un país decente, es un país sensible, es un país que grita ¡Basta! ante el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino», ha expersado.