Gabriel Arrúe, Rebeca Torró, Eneko Andueza y Jesica Ruiz, en la Fiesta de la Rosa en Durango.

Andueza da por «muerto» el debate sobre la independencia de Euskadi

«Estamos preparados para liderar las diputaciones y los ayuntamientos, estamos listos para liderar Euskadi», ha proclamado el líder del PSE en la recuperada Fiesta de la Rosa en Durango

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Sábado, 27 de septiembre 2025, 13:50

Eneko Andueza ha reivindicado que 46 años después Euskadi necesita un nuevo Estatuto «que sea garantía de futuro, pero, sobre todo, garantía de derechos y ... de convivencia, y no un Estatuto de identidades». «Para eso que no cuenten con el PSE», ha avisado convencido de que hoy en las calles de Euskadi ya no se habla de anhelos de independencia. «En Euskadi ese debate ya está muerto. Porque nadie entiende una Euskadi fuera de España y fuera de Europa… Salvo los de siempre». El secretario general del PSE ha reconocido que se ha aprendido mucho de la experiencia catalana y ha reiterado que los problemas en Euskadi no se resuelven «con más transferencias».

