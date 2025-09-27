Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, en una rueda de prensa el pasado martes. EFE

El PNV ha abierto ya los contactos para negociar los Presupuestos de Sánchez

Fuentes jeltzales indican que ahora el diálogo se debe retomar «donde se paró hace doce meses» cuando la negociación estuvo muy avanzadas pero se fracasó en el intento de acordar las Cuentas para 2025

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Sábado, 27 de septiembre 2025, 17:52

El PNV confirma que ha comenzado ya los contactos con el Gobierno de Pedro Sánchez para negociar los Presupuestos Generales del Estado para 2026. Responsables ... del Ministerio de Hacienda que lidera María Jesús Montero han mantenido la pasada semana la primera reunión con la dirección del grupo parlamentario del PNV en el Congreso para presentar las Cuentas. Según aseguró hace unos días la portavoz jeltzale en Madrid, Maribel Vaquero, al anunciar que el encuentro estaba a punto de producirse, la formación nacionalista tiene intención de llegar a un «buen acuerdo» y que las Cuentas consigan «luz verde» en el Parlamento. A este primer contacto no ha asistido el presidente del PNV, Aitor Esteban, que abordará la interlocución cuando el diálogo dé fruto y la materia se encuentre ya más avanzada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una vecina de San Sebastián pide sancionar a los bares que venden pintxos hechos en polígonos como si fueran caseros
  2. 2 Una fisioterapeuta vasca se coge la baja todos los años en la misma fecha y acaba despedida
  3. 3

    La Diputación alavesa admite que conocía la colonia hace décadas pero no la controló: «No vamos a ir por todos los pueblos»
  4. 4 Tres restaurantes guipuzcoanos se suman a la Guía Michelin en septiembre
  5. 5

    «Mi hija de 12 años nos contó que por la noche cantaban y bailaban junto al fuego y las monitoras se desnudaban de cintura para arriba»
  6. 6

    El Tribunal Superior de Justicia sentencia que el centro comercial de San Bartolomé es acorde al PGOU
  7. 7 Detenidos por robar 13.000 euros en prendas de ropa en una empresa textil de Arrasate
  8. 8

    El intercambio de casas sigue en auge en Gipuzkoa y crece un 32% en el último año
  9. 9 Jennifer Lawrence, sobre Gaza: «Estoy aterrorizada, es un genocidio. Tengo miedo por mis hijos y por todos los niños del mundo»
  10. 10

    Miguel Ángel Muñoz: «Aquí firmé mi primer autógrafo y por la Behobia me hice runner»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El PNV ha abierto ya los contactos para negociar los Presupuestos de Sánchez

El PNV ha abierto ya los contactos para negociar los Presupuestos de Sánchez