El PNV ha abierto ya los contactos para negociar los Presupuestos de Sánchez Fuentes jeltzales indican que ahora el diálogo se debe retomar «donde se paró hace doce meses» cuando la negociación estuvo muy avanzadas pero se fracasó en el intento de acordar las Cuentas para 2025

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, en una rueda de prensa el pasado martes.

A. González Egaña San Sebastián Sábado, 27 de septiembre 2025, 17:52 Comenta Compartir

El PNV confirma que ha comenzado ya los contactos con el Gobierno de Pedro Sánchez para negociar los Presupuestos Generales del Estado para 2026. Responsables ... del Ministerio de Hacienda que lidera María Jesús Montero han mantenido la pasada semana la primera reunión con la dirección del grupo parlamentario del PNV en el Congreso para presentar las Cuentas. Según aseguró hace unos días la portavoz jeltzale en Madrid, Maribel Vaquero, al anunciar que el encuentro estaba a punto de producirse, la formación nacionalista tiene intención de llegar a un «buen acuerdo» y que las Cuentas consigan «luz verde» en el Parlamento. A este primer contacto no ha asistido el presidente del PNV, Aitor Esteban, que abordará la interlocución cuando el diálogo dé fruto y la materia se encuentre ya más avanzada.

Fuentes del grupo parlamentario jeltzale han asegurado a este periódico que ahora la negociación se debe retomar donde se paró hace doce meses cuando las conversaciones estuvieron muy avanzadas pero se fracasó en el intento de acordar los Presupuestos para 2025. «Luego ya veremos dónde llegamos o dónde no llegamos», han manifestado sin querer adelantar nada más. El Gobierno debe presentar ante el Congreso el proyecto de Presupuestos para el próximo año al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior, lo que marca como límite en el próximo martes, 30 de septiembre. Por lo tanto, Hacienda debería llevar el borrador de las Cuentas a la reunión del Consejo de Ministros de ese mismo martes.

