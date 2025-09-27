Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del acto de homenaje a 'Txiki' y Otaegi organizado por EHKS en Zarautz. Gedar

EHKS defiende la «lucha contra el fascismo» de 'Txiki' y Otaegi en un acto en Zarautz

El homenaje en el 50 aniversario de los fusilamientos ha contado con la intervención de Diego Paredes, hermano de uno de ellos, a través de una proyección de vídeo

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:04

El movimiento Euskal Herriko Kontseilu Sozialista (EHKS) ha recordado este sábado a los dos miembros de ETA fusilados por el franquismo hace 50 años, Juan ... Paredes, 'Txiki', y Anjel Otaegi. El acto, que ha tenido lugar en Zarautz y que se ha desarrollado bajo el lema 'Contra el fascismo de ayer y hoy', ha servido para reinvidicar su «lucha antifranquista».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una vecina de San Sebastián pide sancionar a los bares que venden pintxos hechos en polígonos como si fueran caseros
  2. 2 Una fisioterapeuta vasca se coge la baja todos los años en la misma fecha y acaba despedida
  3. 3

    La Diputación alavesa admite que conocía la colonia hace décadas pero no la controló: «No vamos a ir por todos los pueblos»
  4. 4 Tres restaurantes guipuzcoanos se suman a la Guía Michelin en septiembre
  5. 5

    El Tribunal Superior de Justicia sentencia que el centro comercial de San Bartolomé es acorde al PGOU
  6. 6

    «Mi hija de 12 años nos contó que por la noche cantaban y bailaban junto al fuego y las monitoras se desnudaban de cintura para arriba»
  7. 7

    El intercambio de casas sigue en auge en Gipuzkoa y crece un 32% en el último año
  8. 8

    Miguel Ángel Muñoz: «Aquí firmé mi primer autógrafo y por la Behobia me hice runner»
  9. 9 Detenidos por robar 13.000 euros en prendas de ropa en una empresa textil de Arrasate
  10. 10 Jennifer Lawrence, sobre Gaza: «Estoy aterrorizada, es un genocidio. Tengo miedo por mis hijos y por todos los niños del mundo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco EHKS defiende la «lucha contra el fascismo» de 'Txiki' y Otaegi en un acto en Zarautz

EHKS defiende la «lucha contra el fascismo» de &#039;Txiki&#039; y Otaegi en un acto en Zarautz