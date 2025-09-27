EHKS defiende la «lucha contra el fascismo» de 'Txiki' y Otaegi en un acto en Zarautz

El movimiento Euskal Herriko Kontseilu Sozialista (EHKS) ha recordado este sábado a los dos miembros de ETA fusilados por el franquismo hace 50 años, Juan ... Paredes, 'Txiki', y Anjel Otaegi. El acto, que ha tenido lugar en Zarautz y que se ha desarrollado bajo el lema 'Contra el fascismo de ayer y hoy', ha servido para reinvidicar su «lucha antifranquista».

La plaza Munoa de Zarautz ha sido el escenario elegido para reinvidicar la memoria de los últimos asesinados del franquismo, hace 50 años, los dos citados miembros de ETA-pm y otros tres del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP). Garazi Navarro, portavoz de EHKS, que ha tomado la palabra ante una multitud que se agolpaba frente al escenario, ha remarcado que el acto pretendía «hacer un homenaje a la memoria de todos aquellos que lucharon contra el régimen franquista» y reinvidicar «la vigencia de aquella lucha».

Navarro ha querido enfatizar la necesidad de actos como estos es «una tarea de primer orden para los comunistas». «Han sido miles los militantes que han luchado tanto por el socialismo como por la libertad de Euskal Herria y contra el Franquismo. Ni hemos perdonado ni vamos a perdonar», ha añadido.

Además de recordar la «represión» de entonces, el movimiento socialista ha querido remarcar la situación actual. «Hoy en día la voluntad nacional del pueblo trabajador vasco sigue siendo oprimida», ha comentado la portavoz, a la vez que ha remarcado la necesidad de una «militancia comprometida» para hacer frente al «auge del fascismo».

Las ideas de 'Txiki'

El acto simbólico, celebrado en el mismo pueblo en el que residió 'Txiki', ha contado con la intervención de Diego Paredes, uno de los siete hermanos del homenajeado, a través de una proyección de vídeo en el que ha destacado la importancia de que «queden las ideas» que defendieron los dos fusilados. También ha leído una carta escrita por 'Txiki' en septiembre de 1975 en la cárcel de Barcelona, a la espera de ser ejecutado, donde reinvidicaba «la lucha del pueblo vasco por la libertad».

El homenaje a los miembros de ETA y el FRAP, además de contar con la actuación de bertsolaris, ha sido utilizado por los miembros de EHKS para denunciar «el genocidio de Palestina». «Es el momento de pasar a la ofensiva. Las protestas llevadas a cabo en las últimas semanas contra el estado fascista de Israel nos muestran el camino», han concluido.