Griezmann celebra el quinto gol del Atlético junto a Baena y Barrios en la victoria colchonera ante el Real Madrid. AFP

Los tres exrealistas del Atlético chafan la fiesta a Xabi Alonso

Los exjugadores de la Real Sociedad (Antoine Griezmann, Robin Le Normand y Alexander Sorloth) anotan sendos goles en la victoria contra los blancos

Borja Alonso

Sábado, 27 de septiembre 2025, 19:32

Los exjugadores de la Real Sociedad, Robin Le Normand, Alexander Sorloth y Antoine Griezmann, han tenido mucho que ver en la 'manita' que le ha endosado en la tarde este sábado el Atlético de Madrid a su eterno rival, el Real Madrid, en el derbi madrileño. Los colchoneros han aguado la fiesta a los merengues en un choque en el que el central bretón y los delanteros francés y noruego han anotado sendos goles para chafar la fiesta a otro exrealista, Xabi Alonso.

El derbi disputado en el Civitas Metropolitano no ha podido comenzar mejor para los de Diego Pablo Simeone después de que, cumplido el primer cuarto de hora de juego, Robin Le Normand cabeceara un centro preciso de Giuliano Simeone dentro de la portería custodiada por Courtois. Sin embargo, poco después dos zarpazos de Mbappé y Güler remontaban el derbi para los merengues.

Pese a todo, no estaba todo dicho en la primera parte, puesto que otro cabezazo colchonero, esta vez por parte del ariete noruego, empataba el derbi en la capital española. Los segundos 45 minutos fueron un monólogo para los del 'Cholo' Simeone, que impusieron su juego en su casa con más pegada de un Real Madrid vulnerable atrás e impotente arriba. Un penalti cantado del goleador Güler regalaba a los colchoneros el tercero, anotado por un excelso Julián Álvarez.

El internacional argentino fue, además, el gran protagonista del choque, puesto que fue el encargado de poner el 4-2 en el marcador tras un extraordinario disparo de falta directa. Cuando ya se cumplían los primeros minutos del descuento, otro exrealista, esta vez Antoine Griezmann, dio el último zarpazo para culminar una 'manita' que deja muy tocados a los de Xabi Alonso.

De esta forma, hasta tres exjugadores de la Real Sociedad fueron los grandes protagonistas de un derbi madrileño que se quedó, sin atisbo de dudas, en el Civitas Metropolitano. Los merengues mantienen, pese a todo, la primera posición en la Liga, a la espera, eso sí, del encuentro entre el Barça y la Real Sociedad.

