La droga requisada por la policía aduanera en Biriatou. Sud-Ouest

Golpe al narcotráfico: 772 kilos de cocaína y 608 de cannabis incautados en Francia en camiones procedentes de España

La Fiscalía de Burdeos advierte de un «aumento alarmante» del tráfico entre ambos países tras una doble redada

Beatriz Campuzano

Beatriz Campuzano

San Sebastián

Sábado, 27 de septiembre 2025, 09:03

Doble golpe al narcotráfico. La policía gala ha interceptado en tan solo veinticuatro horas dos cargamentos de 772 kilos de cocaína y 608 de cannabis, ... respectivamente, escondidos en camiones que habían pasado por la muga de Biriatou en una de las mayores operaciones contra el tráfico de estupefacientes registradas en la zona. Esto ha llevado a la Fiscalía de Burdeos a advertir sobre el «aumento alarmante» del tráfico de cocaína en la frontera, según informa el diario Sud-Ouest.

