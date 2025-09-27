Golpe al narcotráfico: 772 kilos de cocaína y 608 de cannabis incautados en Francia en camiones procedentes de España

Doble golpe al narcotráfico. La policía gala ha interceptado en tan solo veinticuatro horas dos cargamentos de 772 kilos de cocaína y 608 de cannabis, ... respectivamente, escondidos en camiones que habían pasado por la muga de Biriatou en una de las mayores operaciones contra el tráfico de estupefacientes registradas en la zona. Esto ha llevado a la Fiscalía de Burdeos a advertir sobre el «aumento alarmante» del tráfico de cocaína en la frontera, según informa el diario Sud-Ouest.

Los hechos sucedieron en la madrugada del 21 al 22 de septiembre, cuando los servicios de aduanas franceses llevaron a cabo una doble redada y lograron incautar 772 kilos de cocaína y 608 kilos de cannabis, en lo que califican como una operación «excepcional» por la cantidad requisada.

El primer hallazgo se produjo en la autopista A63, cerca de Anglet, donde agentes de aduanas de Hendaya interceptaron un camión procedente de España y que portaba en el interior del remolque un compartimento oculto con cocaína. La sorpresa fue mayúscula cuando la policía francesa vio que la cantidad que transportada superaba cualquier decomiso previo registrado en la zona.

Pocas horas después, unidades de vigilancia de La Rochelle y Poitiers inspeccionaron otro vehículo pesado en la N10, cerca de Poitiers. Allí encontraron en un escondite similar más de 600 kilos de cannabis.

Ambos camiones compartían el 'modus operandi' de esconder la droga. Esta forma de transportar el producto ha permitido a los investigadores vincularlos a una misma organización criminal que opera entre España y Francia.

Ampliar Escondían la droga en unos compartimentos en el interior del remolque. S.D.

Los conductores, dos ciudadanos marroquíes de 39 y 41 años, fueron detenidos y este pasado jueves comparecieron ante un juez de instrucción que les ha enviado a prisión preventiva por importación de estupefacientes en banda organizada, tráfico de drogas, asociación ilícita e infracciones aduaneras.

La investigación se centra ahora en localizar al resto de personas de la organización que trabajaba con los transportistas y determinar el lugar dónde se iba a entregar la droga.