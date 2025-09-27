Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un taller infantil sobre la violencia de género organizado en el último año en Gipuzkoa. FÉLIX MORQUECHO

La Fiscalía alerta del aumento del 145% de la violencia machista entre menores de Gipuzkoa

La Fiscalía incide en el uso de las redes sociales como el principal factor de este incremento de los delitos machistas y también de aquellos contra la libertad sexual

Oskar Ortiz de Guinea

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00

Las cifras absolutas no son tan altas, pero no deja de ser significativo que en Gipuzkoa, donde nunca había habido tantas víctimas de violencia ... machista bajo protección policial como hasta ahora –2.263 mujeres, según las últimas cifras facilitadas por la Ertzaintza–, las denuncias por violencia de género con implicación de menores que llegan a la Fiscalía se han disparado un 145% en el último año, al pasar de las 11 registradas en 2023 a las 27 en los doce meses siguientes. En buena medida, obedecen a un mal uso de las redes sociales, y «frecuentemente» las víctimas llegan a normalizar las conductas de sus parejas y son los padres quienes las denuncian. Dos de los expedientes incoados están catalogados como «de extrema gravedad», según se constata en la memoria de la Fiscalía Provincial de Gipuzkoa publicada con motivo del comienzo del Año Judicial 2025-2026 en el País Vasco, cuyo acto de apertura tuvo lugar ayer en Bilbao.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Mi hija de 12 años nos contó que por la noche cantaban y bailaban junto al fuego y las monitoras se desnudaban de cintura para arriba»
  2. 2 Una fisioterapeuta vasca se coge la baja todos los años en la misma fecha y acaba despedida
  3. 3

    La Diputación de Gipuzkoa recibió hace un año quejas sobre el udaleku de Bernedo
  4. 4 Una vecina de San Sebastián pide sancionar a los bares que venden pintxos hechos en polígonos como si fueran caseros
  5. 5

    Los organizadores del campamento de Bernedo defienden las duchas mixtas como forma de «normalizar todos los cuerpos»
  6. 6 Tres restaurantes guipuzcoanos se suman a la Guía Michelin en septiembre
  7. 7

    Georgina Amorós: «Soy muy feliz en Donostia, me encantaría vivir aquí»
  8. 8

    Jennifer Lawrence se luce por fin en San Sebastián tras marcarse un Angelina Jolie en su llegada al hotel
  9. 9

    Netanyahu desafía al mundo en la ONU: «Todavía no hemos terminado en Gaza»
  10. 10

    «Voy como empachada de mí misma porque no he tenido tiempo de digerir cada proyecto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Fiscalía alerta del aumento del 145% de la violencia machista entre menores de Gipuzkoa

La Fiscalía alerta del aumento del 145% de la violencia machista entre menores de Gipuzkoa