Delitos con menores

«Ocho años en régimen cerrado por la agresión sexual a otro varón»

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:04

La Fiscalía de Gipuzkoa califica como «muy grave» una agresión sexual con acceso anal de un varón a otro en febrero de 2024. La Ertzaintza ... realizó la prueba de ADN, el fiscal formuló las alegaciones en junio y en agosto llegó ya la sentencia, ratificada posteriormente por la Audiencia provincial. El autor fue condenado a ocho años de internamiento en régimen cerrado más otros cinco de libertad vigilada, así como al pago de 30.000 euros a la víctima en concepto del daño moral ocasionado.

