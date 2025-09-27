«Ocho años en régimen cerrado por la agresión sexual a otro varón»

La Fiscalía de Gipuzkoa califica como «muy grave» una agresión sexual con acceso anal de un varón a otro en febrero de 2024. La Ertzaintza ... realizó la prueba de ADN, el fiscal formuló las alegaciones en junio y en agosto llegó ya la sentencia, ratificada posteriormente por la Audiencia provincial. El autor fue condenado a ocho años de internamiento en régimen cerrado más otros cinco de libertad vigilada, así como al pago de 30.000 euros a la víctima en concepto del daño moral ocasionado.

Hecho «de extrema gravedad» Obliga a relaciones sexuales a una chica tutelada de 13 años

El caso está pendiente de que la Fiscalía de Gipuzkoa formule su escrito de alegaciones, pero por ahora considera el caso como «de extrema gravedad», una vez sometido a la presunta víctima a un test de credibilidad. Se trata de una chica de 13 años que está tutelada en el centro de acogida donde un joven de 17 años la habría obligado a mantener relaciones sexuales con penetración. En su memoria, los fiscales detallan que en 2024 descendieron las denuncias que tienen como partes implicadas a jóvenes tutelados.

Agresión sexual continuada Dos años internado por agredir a una niña de 9 años tutelada

Un joven fue condenado en 2024 a dos años de ingreso en régimen cerrado por un delito continuado de agresión sexual a una menor en un centro de acogida entre 2022 y 2023. Él tenía 14 años y ella, 9. La defensa ha recurrido el fallo. Unido a este caso, la Fiscalía pide a la Diputación que exija a las entidades que gestionan estos recursos «una mayor cualificación en la contratación del personal», ya que en el juicio un trabajador no dio «importancia a ciertos comportamientos sexuales» del infractor con otras usuarias del piso».

La menor también fue acusada Denuncia en una red social una presunta violación por su novio

Una pareja de entre 14 y 15 años se ha denunciado mutuamente. Ella acusa a su novio de una violación que la dio a conocer en su cuenta de Instagram, donde habló de una segunda víctima. Y él denuncia a ella por delito de violencia de género, injurias y calumnias. El juicio se celebró en octubre de 2024, y el joven fue condenando a un año de internamiento en régimen cerrado más dos años después de libertad vigilada. También deberá abonar 12.000 euros de responsabilidad civil por daño moral.

Se conocieron por Instagram Piden ocho años en un centro por agresión sexual a una menor

La Fiscalía reclama 8 años de internamiento en régimen cerrado a un menor denunciado por una agresión sexual con penetración en vía pública a otra joven de menos de 14 años. Ambos se habían conocido por Instagram. El acusado cumple desde hace un año una medida cautelar de internamiento. El procedimiento se ha remitido ya al Juzgado de Menores para el enjuiciamiento. Además de los 8 años de internamiento, el Ministerio Pública solicita otros 5 años de libertad vigilada más una indemnización.

Agresión sexual Acusa a su pareja y un amigo tras realizar un intento de suicidio

Los hechos denunciados fueron descubiertos en marzo de 2024, tras un intento autolítico por parte de una menor de 16 años. Según la Fiscalía, habrían tenido lugar en 2021 y 2022 y constituirían un delito de agresión sexual a menor de 16 años. Los acusados son el novio de la chica y un amigo de este. El fiscal aún no ha formulado el escrito de alegaciones, aunque ya se ha practicado la exploración de la víctima y del menor denunciado, así como la prueba pericial psicología de la víctima. También está acusado el amigo.