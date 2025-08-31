Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Izi presiona a Yangel Herrera durante el Girona-Rayo de esta temporada.

Las 10 noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones de este domingo

DV

Domingo, 31 de agosto 2025, 20:50

Real Sociedad: Acuerdo entre Real Sociedad y Girona para el traspaso de Yangel Herrera

Deportes: Orio vuelve a reinar en la Liga ACT y recupera el título para Gipuzkoa

Donostia: San Sebastián revive su particular asedio del 31 de agosto

Gipuzkoa: 12 salvas en recuerdo de los soldados irundarras

Internacional: La flotilla Global Sumud zarpa de Barcelona rumbo a Gaza para romper el bloqueo israelí

Política: Feijóo acusa al Gobierno de eludir sus responsabilidades: «Con Sánchez, todo lo que le pasa a España es culpa del PP»

San Sebastián: Familiares y amigos recuerdan a García Ripalda muerto por un disparo de la Policía hace 50 años

Real femenina: Una actuación histórica de Agirrezabala no basta para asegurar el triunfo en el estreno de Arturo Ruiz

Pelota: Artola y Martija arrollan a los líderes Zabala y Mariezkurrena II

Natación: Éxito de la Travesía a Nado a pesar de la mala mar

Top 50
  1. 1

    El efecto café: los pequeños gastos que vacían tu bolsillo
  2. 2 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  3. 3 Dos meses de asedio antes del incendio y el saqueo
  4. 4

    Acuerdo entre Real Sociedad y Girona para el traspaso de Yangel Herrera
  5. 5

    Los colegios de Gipuzkoa abren con menos alumnos pero más casos de niños vulnerables
  6. 6

    La entrada cada año de 1.300 nuevos jubilados en Gipuzkoa tensiona el sistema de pensiones
  7. 7

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Oviedo. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  8. 8

    Es obligatorio espabilar pronto
  9. 9 Ya hay horario para la vuelta de Xabi Alonso a Donostia: no coincidirá con la bandera de La Concha
  10. 10

    Muere una mujer de 33 años en un accidente entre dos turismos en Lemoa

