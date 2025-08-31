Las 10 noticias clave de la jornada Repasa las principales informaciones de este domingo

Izi presiona a Yangel Herrera durante el Girona-Rayo de esta temporada.

Real Sociedad: Acuerdo entre Real Sociedad y Girona para el traspaso de Yangel Herrera

Deportes: Orio vuelve a reinar en la Liga ACT y recupera el título para Gipuzkoa

Donostia: San Sebastián revive su particular asedio del 31 de agosto

Gipuzkoa: 12 salvas en recuerdo de los soldados irundarras

Internacional: La flotilla Global Sumud zarpa de Barcelona rumbo a Gaza para romper el bloqueo israelí

Política: Feijóo acusa al Gobierno de eludir sus responsabilidades: «Con Sánchez, todo lo que le pasa a España es culpa del PP»

San Sebastián: Familiares y amigos recuerdan a García Ripalda muerto por un disparo de la Policía hace 50 años

Real femenina: Una actuación histórica de Agirrezabala no basta para asegurar el triunfo en el estreno de Arturo Ruiz

Pelota: Artola y Martija arrollan a los líderes Zabala y Mariezkurrena II

Natación: Éxito de la Travesía a Nado a pesar de la mala mar

