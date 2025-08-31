Las 10 noticias clave de la jornada
Repasa las principales informaciones de este domingo
DV
Domingo, 31 de agosto 2025, 20:50
Real Sociedad: Acuerdo entre Real Sociedad y Girona para el traspaso de Yangel Herrera
Deportes: Orio vuelve a reinar en la Liga ACT y recupera el título para Gipuzkoa
Donostia: San Sebastián revive su particular asedio del 31 de agosto
Gipuzkoa: 12 salvas en recuerdo de los soldados irundarras
Internacional: La flotilla Global Sumud zarpa de Barcelona rumbo a Gaza para romper el bloqueo israelí
Política: Feijóo acusa al Gobierno de eludir sus responsabilidades: «Con Sánchez, todo lo que le pasa a España es culpa del PP»
San Sebastián: Familiares y amigos recuerdan a García Ripalda muerto por un disparo de la Policía hace 50 años
Real femenina: Una actuación histórica de Agirrezabala no basta para asegurar el triunfo en el estreno de Arturo Ruiz
Pelota: Artola y Martija arrollan a los líderes Zabala y Mariezkurrena II
Natación: Éxito de la Travesía a Nado a pesar de la mala mar
