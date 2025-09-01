12 salvas en recuerdo de los soldados irundarras

El olor a pólvora se adueñó este domingo de la tranquila placita del monte Aldabe de Irun que fue escenario de la recreación histórica ... de «la II Batalla de San Marcial en la que las tropas de Fernando VII, apoyadas por milicias irundarras, resultaron victoriosas frente al ejército napoleónico». Este domingo, un nutrido grupo de soldados ataviados con sus trajes de la época recordaron la hazaña de aquellos hombres que impidieron el avance de las tropas francesas.

En la recreación, organizada por la asociación histórico-cultural 1813-Batalla de San Marcial, se escucharon doce salvas de artillería con un cañón de carga, acompañadas de dos salvas a cargo de diez fusileros, todos ellos ataviados con uniformes de principios del siglo XIX. Salvas que se concedieron «como reconocimiento por el rey Fernando VII mediante la Real Orden del 28 de julio de 1817 a la ciudad de Irun por la valiente actitud de sus vecinos».

Jon Aragón, presidente de la asociación irundarra destacaba tras la recreación que la misma «recuerda el reconocimiento de la actitud mostrada por los habitantes de Irun tras la importante victoria ante las tropas francesas por la que la ciudad recibió los títulos de 'Muy benemérita y generosa', así como el privilegio de conmemorar anualmente esta batalla con salvas de artillería».

Más de un centenar de personas se acercaron a la campa cercana a la ermita de San Marcial en la que, tras disfrutar de las explicaciones históricas, pudieron escuchar las salvas lanzadas con el cañón. También hubo quien aprovechó para sacarse una fotografía junto a los protagonistas de la cita cultural.

Los responsables de la asociación histórico-cultural irundarra se mostraban satisfechos con la buena respuesta obtenida por parte de los vecinos que se acercaron a verla en esta edición. Según Iñaki Asin, miembro de la misma, «el objetivo de esta recreación y de nuestra asociación es impulsar la divulgación e investigación histórica, así como la promoción de acontecimientos como este».

Junto a los miembros de la asociación '1813-Batalla de San Marcial', se encontraban sus colegas de Blas de Lezo, así como representantes de cofradía gastronómica Anaka, así como de asociaciones del entorno del Alarde, así como gente vinculada al miniaturismo militar, entre otros.