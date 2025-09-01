Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El cañón, colocado en la placita cercana a la ermita de San Marcial, lanzó hasta doce cargas durante la recreación. FERNANDO DE LA HERA
Irun

12 salvas en recuerdo de los soldados irundarras

La asociación cultural '1813-Batalla de San Marcial' organiza una nueva recreación para recordar la victoria de las tropas locales ante las francesas

Elisa Belauntzaran

Elisa Belauntzaran

Lunes, 1 de septiembre 2025, 02:00

El olor a pólvora se adueñó este domingo de la tranquila placita del monte Aldabe de Irun que fue escenario de la recreación histórica ... de «la II Batalla de San Marcial en la que las tropas de Fernando VII, apoyadas por milicias irundarras, resultaron victoriosas frente al ejército napoleónico». Este domingo, un nutrido grupo de soldados ataviados con sus trajes de la época recordaron la hazaña de aquellos hombres que impidieron el avance de las tropas francesas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  2. 2

    El efecto café: los pequeños gastos que vacían tu bolsillo
  3. 3

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Oviedo. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  4. 4 Dos meses de asedio antes del incendio y el saqueo
  5. 5

    Los colegios de Gipuzkoa abren con menos alumnos pero más casos de niños vulnerables
  6. 6

    La entrada cada año de 1.300 nuevos jubilados en Gipuzkoa tensiona el sistema de pensiones
  7. 7

    Es obligatorio espabilar pronto
  8. 8 Ya hay horario para la vuelta de Xabi Alonso a Donostia: no coincidirá con la bandera de La Concha
  9. 9

    Muere una mujer de 33 años en un accidente entre dos turismos en Lemoa
  10. 10

    La Real recibirá en Anoeta al Madrid el sábado 13 de septiembre a las 16.15 horas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 12 salvas en recuerdo de los soldados irundarras

12 salvas en recuerdo de los soldados irundarras