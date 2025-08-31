Homenaje en San Sebastián a Jesús García Ripalda muerto por los disparos de la Policía hace 50 años

Familiares y amigos de Jesus Mari García Ripalda han participado este domingo en San Sebastián en un acto de recuerdo al militante comunista de EMK ... muerto por un disparo de un policía durante una manifestación el 31 de agosto de hace 50 años en el barrio de Gros.

El homenaje, organizado por los allegados de García Ripalda, se ha celebrado a la una de la tarde en el punto en el que fue abatido, en el cruce de las calles Padre Larroca y Miracruz, por el disparo de un agente de paisano cuando portaba una pancarta en una manifestación contra las órdenes de ejecución de los miembros de ETA Ángel Otaegi, José Antonio Garmendia Artola y tres miembros del FRAP que se producirían para cuatro de ellos semanas después, el 27 de septiembre.

Los asisentes al acto de memoria han colocado un ramo de flores en el lugar en el que murió García Ripalda y donde se recuerda con una placa al militante comunista.

El Ayuntamiento de San Sebastián, con el socialista Odón Elorza como alcalde entregó en 2011 a la familia de García Ripalda la Medalla de Oro de la ciudad. Fue, de hecho, la primera víctima de motivación política que recibía ese homenaje en Donostia, tras la aprobación en el Parlamento Vasco de la proposición no de ley que insta a reconocer a las víctimas de abusos policiales como el que sufrió el militante comunista. «Disculpen por haber tardado tanto tiempo», dijo el alcalde Odón Elorza a los familiares y amigos del joven asesinado a los 23 años.

«Nunca pensaba que iba a llegar este día», reconoció entonces emocionada la madre de Jesús, quien agradeció el «regalo» que tanto tiempo llevaba esperando. Acompañada por su hija Cristina, Petra recibió una réplica de la medalla y dos rosas blancas de manos de Elorza, mientras ambas recordaron «los años de silencio, sin reclamar nada» que habían pasado desde aquel fatídico 31 de agosto de 1975.