Acuerdo entre Real Sociedad y Girona para el traspaso de Yangel Herrera

La Real Sociedad y el Girona han llegado a un principio de acuerdo por Yangel Herrera (La Guaira, Venezuela, 1998). El centrocampista de 27 años ... esperó a la Real hasta el final y abandonará el conjunto catalán después de tres temporadas para vestir de txuri-urdin con un contrato de larga duración. El futbolista ya ha realizado el pertinente reconocimiento médico, aunque se encuentra lesionado tras sufrir una dolencia ante el Villarreal hace una semana. Habrá que ver cómo evoluciona en las próximas semanas.

Tras someterse a las pruebas los dos clubes han dado luz verde a una operación en la que finalmente no entrará Sadiq Umar. El Valencia, por su parte, continúa presionando para conseguir la cesión del nigeriano aunque la Real se encuentra firme en la negociación. Para que salga a Valencia se tendrán que dar unas condiciones que satisfagan a todas las partes.

Así las cosas, Yangel Herrera todavía no ha firmado su nuevo contrato con la Real Sociedad puesto que aún no ha recalado en Donostia, algo que sucederá en las próximas horas. El deseo del venezolano para llegar a la Real ha sido clave para que el equipo txuri-urdin haya conseguido concretar el fichaje. Esa insistencia de solo querer jugar en la Real y comunicar al Girona que no iba a renovar el contrato que termina en 2027 puede hacer que la entidad txuri-urdin consiga abaratar el montante final.

Las próximas horas en Anoeta apuntan a ser frenéticas porque además de Yangel el club también va a firmar a Carlos Soler. El acuerdo con el PSG también existe y el valenciano aterrizará en San Sebastián a cambio de seis millones de euros por el 50% del pase. El conjunto parisino podría recibir un millón más en caso de que se cumplan diferentes variables. Tan solo faltan diferentes flecos entre jugador y PSG, aunque no se esperan problemas antes del cierre de mercado.

En la tarde de este domingo todavía se pueden oficializar diferentes operaciones puesto que también hay salidas que anunciar. La Real Sociedad ya ha anunciado la salida en calidad de cedido de Javi López al Oviedo, pero también queda por anunciar que Traoré jugará en el París FC desvinculándose así de la entidad blanquiazul. También queda por conocer qué sucede con Sadiq, Becker y Odriozola.

Los dos primeros apuntan a salir mientras que el lateral tiene más opciones de quedarse aunque en los últimos días su entorno ha mantenido conversaciones con diferentes clubes. Veremos si se concretan y hay alguna oferta de última hora. Con un mercado europeo en el que se dan tantos movimientos no se puede descartar ningún escenario.