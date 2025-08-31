Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Isi presiona a Yangel Herrera durante el Girona-Rayo de esta temporada Girona
Real Sociedad

Acuerdo entre Real Sociedad y Girona para el traspaso de Yangel Herrera

El venezolano, que ya ha realizado las pruebas médicas, firmará un contrato de larga duración

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Domingo, 31 de agosto 2025, 16:55

La Real Sociedad y el Girona han llegado a un principio de acuerdo por Yangel Herrera (La Guaira, Venezuela, 1998). El centrocampista de 27 años ... esperó a la Real hasta el final y abandonará el conjunto catalán después de tres temporadas para vestir de txuri-urdin con un contrato de larga duración. El futbolista ya ha realizado el pertinente reconocimiento médico, aunque se encuentra lesionado tras sufrir una dolencia ante el Villarreal hace una semana. Habrá que ver cómo evoluciona en las próximas semanas.

