Oficial: Javi López ya es nuevo jugador del Oviedo El lateral izquierdo de la Real jugará un año cedido sin opción de compra en el club asturiano. Ayer ya conoció a sus nuevos compañeros en el hotel de concentración

B. Barreto Domingo, 31 de agosto 2025, 11:21

Javi López jugará en el Real Oviedo esta temporada. La Real Sociedad y el conjunto carbayón han hecho oficial este domingo el acuerdo adelantado por DV por el que el canario jugará cedido sin opción de compra esta campaña en el Oviedo.

Pese a que el acuerdo no se ha hecho oficial hasta hoy, el lateral ya se encontraba ayer en dinámica del Real Oviedo. Conoció a sus compañeros en el hotel de concentración e incluso participó en una charla con el entrenador del equipo Veljko Paunovic, en la previa del duelo disputado entre ambos equipos en el Carlos Tartiere.

Así las cosas, la Real apuesta de manera definitiva por Aihen y Sergio Gómez para el lateral izquierdo, dejando salir a un Javi López que estuvo muy cerca del Real Betis. Los dos clubes tenían un acuerdo verbal para que de una forma u otra la Real recuperara el dinero invertido el pasado año, pero el Betis finalmente se echó atrás al no poder sacar a Ricardo Rodríguez, lateral suizo que finalmente parece que se va a quedar en el Villamarín.