Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Día clave para terminar de confeccionar la plantilla

La Real apura las últimas horas de mercado para cerrar las incorporaciones de Soler y Yangel Herrera, y buscar acomodo a hasta cuatro futbolistas

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Domingo, 31 de agosto 2025, 02:00

Día clave para terminar de confeccionar la plantilla. Tras el duelo de ayer por la tarde en el Carlos Tartiere, la pelota vuelve a echar ... a rodar hoy para la Real, pero esta vez no en el verde sino en los despachos. La entidad realista apura las últimas horas de mercado para terminar de apuntalar la nómina de jugadores que tendrá a su disposición Sergio cada semana al menos de aquí hasta enero. Los minutos apremian y la entidad de Anoeta trabaja a varias bandas, tanto en el apartado de entradas como en el de salidas. En el primero, Carlos Soler y Yangel Herrera son los dos nombres que la entidad realista baraja en cerrar más pronto que tarde, mientras que hasta cuatro futbolistas podrían hacer las maletas y abandonar San Sebastián.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»
  2. 2 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  3. 3 «Lo estaban pasando muy mal, se les veía con miedo»
  4. 4

    Iriarte-Enea, asador sin sobresaltos
  5. 5

    La Real ata la compra de Carlos Soler
  6. 6

    Un tribunal de apelaciones de EE UU tumba los aranceles de Trump
  7. 7

    El racismo y la xenofobia están detrás de más de seis de cada diez delitos de odio en Gipuzkoa
  8. 8

    Más de un millón de personas toman un fármaco contra el infarto que no necesitan
  9. 9

    El club txuri-urdin también es optimista con el fichaje de Yangel Herrera del Girona
  10. 10 Ictus ocular: qué es y cómo detectar sus señales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Día clave para terminar de confeccionar la plantilla

Día clave para terminar de confeccionar la plantilla