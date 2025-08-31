Día clave para terminar de confeccionar la plantilla. Tras el duelo de ayer por la tarde en el Carlos Tartiere, la pelota vuelve a echar ... a rodar hoy para la Real, pero esta vez no en el verde sino en los despachos. La entidad realista apura las últimas horas de mercado para terminar de apuntalar la nómina de jugadores que tendrá a su disposición Sergio cada semana al menos de aquí hasta enero. Los minutos apremian y la entidad de Anoeta trabaja a varias bandas, tanto en el apartado de entradas como en el de salidas. En el primero, Carlos Soler y Yangel Herrera son los dos nombres que la entidad realista baraja en cerrar más pronto que tarde, mientras que hasta cuatro futbolistas podrían hacer las maletas y abandonar San Sebastián.

La operación que más cerca está de cerrarse es la del jugador valencianista. Real y PSG ultiman los últimos flecos para dar carpetazo a la operación a cambio de una cifra cercana a los seis millones de euros por el 50% del pase del jugador, con la posibilidad de que se incluya un millón más en función de diferentes variables, como adelantó este periódico. Desde que conoció el interés txuri-urdin, Soler ha comunicado a su entorno que se centre en la opción de la Real, con la que firmaría para las próximas cuatro temporadas, con una más de manera opcional.

Así las cosas, la Real ata la llegada de Soler en propiedad y no en formato de cesión como se había hablado en un principio. El conjunto txuri-urdin y el PSG llegaron a un acuerdo verbal para la cesión del jugador, pero como las negociaciones siguieron su curso a falta de cerrar diferentes detalles las tres partes avanzaron en trabajar en un posible traspaso. Soler tiene contrato con el PSG hasta 2027, pero no cuenta para Luis Enrique por lo que está deseando aterrizar en San Sebastián para tratar de dar un paso más en su carrera deportiva.

El Girona anunció ayer la contratación del centrocampista Ounahi, lo que daría vía libre a la salida del venezonalo

Las próximas horas hasta el cierre de mercado mañana a las 23.59 horas apuntan a ser frenéticas porque además del fichaje del valencianista la entidad de Anoeta es optimista en cerrar la llegada de Yangel Herrera, centrocampista del Girona, que al igual que Soler llegaría en propiedad. El conjunto que dirige Míchel, además, hizo oficial ayer la llegada del centrocampista Azzedine Ounahi procedente del Olympique de Marsella a cambio de 6 millones de euros, lo que daría vía libre para que el venezolano de 27 años termine de recalar en la capital guipuzcoana.

Operación salida

Paralelamente a las incorporaciones, en los despachos del club realistas siguen inmersos en una operación salida en la que hasta cuatro futbolistas podrían encontrar acomodo en otro equipo. De momento ya lo han hecho dos laterales, Hamari Traoré y Javi López, como ha adelantado este periódico. El maliense ya se ha despedido del vestuario para poner rumbo al París FC, entidad que le ha ofrecido una oferta para las próximas tres temporadas. Mientras que el tinerfeño lo hará en calidad de cedido sin opción de compra en el Oviedo, rival ayer de la Real.

A estas salidas se podrían sumar otras dos. Por un lado la de Odriozola, que está tanteando opciones y que es plenamente consciente de que no tiene ninguna opción de jugar, aunque el culebrón txuri-urdin se centra en estas últimas horas de mercado en Sadiq, por el que el Valencia ha subido en las últimas horas su oferta de cesión por el delantero.