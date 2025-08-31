Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La lluvia no ha impedido que se realice a mediodía la ofrenda floral en Portaletas. A. M.

La lluvia obliga a suspender el cañoneo del 31 de agosto

A las 17.45 se decidirá si el desfile de las 18.00 horas se celebra con normalidad, se suspende o se modifica

A. M.

Domingo, 31 de agosto 2025, 15:58

La lluvia está trastocando la celebración de los actos del 31 de agosto en San Sebastián. Si bien al mediodía los paraguas han presidido la ofrenda floral en Portaletas que ha presidido el alcalde, Eneko Goia, las primeras citas de la tarde se han suspendido por las condiciones meteorológicas.

El cañoneo que iba a iniciarse a partir de las 16.15 horas entre el Kursaal y la Batería del Mirador se ha cancelado por las inclemencias meteorológicas. De momento es la única cita que ha sido cancelada y la siguiente decisión sobre el desfile que arrancará a las 18.00 horas se tomará un cuarto de hora antes de esa hora límite.

Está previsto que la jornada finalice como todos los años con la escenificación del asalto al castillo y quema de San Sebastián en la plaza Zuloaga. Tras la puesta del sol, los donostiarras cogerán sus velas y antorchas para llevar a cabo la simulación del incendio de la ciudad. Habrá que ver si las condiciones meteorológicas lo permiten o no, una decisión que se tomará también a pocos minutos del inicio.

En caso de que la lluvia no permita su correcta celebración, los coros Santa Cecilia, Coro Easo y Gaztelupe, dirigidos por Laida Otaduy, se cantarán dentro de Santa María.

