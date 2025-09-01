Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Alex Ojanguren, campeón de la Travesía Vuelta a la Isla. Iñigo Royo

Éxito de la Travesía a Nado a pesar de la mala mar

El fuerte oleaje provocó que los participantes nadaran íntegramente dentro de la bahía en vez de rodear la isla y hacer el recorrido habitual

DV

Lunes, 1 de septiembre 2025, 02:00

La tradicional Travesía de la Vuelta a la Isla, celebrada este domingo a las 11.00 horas, tuvo que cambiar su recorrido a última hora debido al fuerte oleaje. En lugar de rodear la Isla Santa Clara, los nadadores completaron el trazado alternativo, íntegramente dentro de la bahía de La Concha, sobre una distancia de 3.000 metros.

El triunfo en la categoría masculina fue para Alex Ojanguren, con un tiempo de 43:39, quedando un segundo y veinte centésimas por delante de su perseguidor Pablo Iriarte. Por otro lado, en categoría femenina se impuso Lide Marquet con un tiempo de 48:10. Además, con este triunfo, la nadadora repite victoria tras haber coronado también la pasada edición.

