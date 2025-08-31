Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Artola ejecuta un saque ante la mirada de Martija. Iñigo ROyo
Pelota

Artola y Martija arrollan a los líderes Zabala y Mariezkurrena II

Logran en el Beotibar su segunda victoria en el Masters CaixaBank y las siete parejas quedan en un pañuelo

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Domingo, 31 de agosto 2025, 20:20

Artola y Martija se mantienen vivos en el Masters CaixaBank tras superar a Zabala y Mariezkurrena II en el Beotibar por un claro 22-10. ... Los colorados, muy superiores, se han anotado su segunda victoria en la competición tras un partido igualado en su inicio pero que se terminó resolviendo con un parcial de 19-4.

