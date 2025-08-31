Artola y Martija arrollan a los líderes Zabala y Mariezkurrena II

Artola y Martija se mantienen vivos en el Masters CaixaBank tras superar a Zabala y Mariezkurrena II en el Beotibar por un claro 22-10. ... Los colorados, muy superiores, se han anotado su segunda victoria en la competición tras un partido igualado en su inicio pero que se terminó resolviendo con un parcial de 19-4.

Zabala fue quien hizo y deshizo en los compases iniciales. Comenzó con un tanto de saque, seguido de una falta y una volea a la contracancha. Luego enlazó tres tantos consecutivos con tres remates inapelables que le dieron la primera ventaja a los azules (3-6).

Sin embargo, Artola y Martija no se descompusieron. Trabajaron cada tanto y aprovecharon la precipitación del delantero riojano, al que Mariezkurrena trataba de guiar sin éxito. Del 3-6 se pasó al 11-6, lo que fue aumentando la confianza de los colorados, que no regalaban nada.

Artola conectó varios buenos remates, Martija arrimó muy bien la pelota a pared izquierda y tanto a tanto fueron ampliando su ventaja hasta el 22-10 final que deja el Masters CaixaBank en un pañuelo.