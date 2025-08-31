Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Gabirondo, que formaba pareja con Peña II, quedó eliminado tras la aplicación de los criterios de desempate. Lobo Altuna
Pelota

El Juez de Competición resuelve el entuerto del Serie B

Cuatro parejas quedaron empatadas a tres victorias e hizo falta la intervención de Borja Osés para interpretar los criterios de clasificación

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Domingo, 31 de agosto 2025, 20:36

Emocionante desenlace de la primera fase del Masters CaixaBank Serie B tras la victoria de Alberdi II y Gabirondo por 22-17 ante Agirre y ... Eskuza en el Beotibar. Ese triunfo dejó igualadas en la clasificación a cuatro parejas entre el segundo y el quinto puesto, lo que dejaba a una de ellas fuera de las semifinales, ya que Darío y Eskiroz eran primeros tras su pleno de victorias.

