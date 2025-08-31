El Juez de Competición resuelve el entuerto del Serie B

Emocionante desenlace de la primera fase del Masters CaixaBank Serie B tras la victoria de Alberdi II y Gabirondo por 22-17 ante Agirre y ... Eskuza en el Beotibar. Ese triunfo dejó igualadas en la clasificación a cuatro parejas entre el segundo y el quinto puesto, lo que dejaba a una de ellas fuera de las semifinales, ya que Darío y Eskiroz eran primeros tras su pleno de victorias.

Al término del partido nadie tenía claro quién se clasificaba y quién no porque el reglamento estaba sujeto a interpretaciones, por lo que tuvo que intervenir el Juez de Competición, Borja Osés, para deshacer el entuerto.

Finalmente, Agirre-Eskuza y Peio Etxeberria-Morgaetxeberria clasificaron como segundos y terceros al tener dos victorias en la liguilla entre las cuatro parejas empatadas, mientras que Zubizarreta II-Bikuña y Peña II-Gabirondo sumaban una.

Para decidir cuál de estos dos últimos dúos se clasificaba, se recurrió al mejor coeficiente en esos duelos, logrando la última plaza Zubizarreta II-Bikuña que sumaban un +6 por el -6 de Peña II-Gabirondo.

Así que las semifinales, que se jugarán en Lekeitio y Legutiano el sábado y el domingo respectivamente, quedan de la siguiente manera: Darío-Eskiroz ante Zubizarreta II-Bikuña y Agirre-Eskuza frente a Peio Etxeberria-Morgaetxeberria. Queda por determinar dónde juega cada una de ellas.