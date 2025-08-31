Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La tripulación de Orio celebra efusivamente una de las banderas conquistadas en la Liga Eusko Label. De la Hera

Orio vuelve a reinar en la Liga ACT y recupera el título para Gipuzkoa

La 'San Nikolas', en una campaña excepcional con 14 victorias igualando el récord de Bermeo, logra la segunda corona de su historia y rompe con cinco años de triunfos vizcaínos

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Domingo, 31 de agosto 2025, 13:40

La Liga ACT ya es amarilla. En realidad lo ha sido desde la primera bandera en Bilbao allá por el 5 de julio, pero este ... último domingo de agosto Orio ha rematado una Liga Eusko Label excepcional confirmando la conquista de la segunda liga de su palmarés. Los de la 'San Nikolas' logran así su segunda liga (2019) y hacen posible que la Corona de la ACT regrese a Gipuzkoa después de cinco años de dominio de las embarcaciones vizcaínas, con dos triunfos de Santurtzi (2020 y 2021) y tres de Urdaibai (2022, 2023 y 2024).

