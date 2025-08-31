Orio vuelve a reinar en la Liga ACT y recupera el título para Gipuzkoa

La Liga ACT ya es amarilla. En realidad lo ha sido desde la primera bandera en Bilbao allá por el 5 de julio, pero este ... último domingo de agosto Orio ha rematado una Liga Eusko Label excepcional confirmando la conquista de la segunda liga de su palmarés. Los de la 'San Nikolas' logran así su segunda liga (2019) y hacen posible que la Corona de la ACT regrese a Gipuzkoa después de cinco años de dominio de las embarcaciones vizcaínas, con dos triunfos de Santurtzi (2020 y 2021) y tres de Urdaibai (2022, 2023 y 2024).

Orio ha logrado el campeonato después de cuajar un gran fin de semana en las dos regatas celebradas en Galicia. Este domingo en Ares, los entrenados por Iker Zabala se han impuesto con claridad con una alineación en la que no han realizado demasiados cambios pensando en la clasificatoria de La Concha «para asegurar la victoria», ha explicado el propio Zabala antes de arrancar la tanda.

Así, han logrado la ansiada bandera número 14 de la campaña igualando el récord de trofeos en una campaña en poder de Urdaibai (2024). Con un crono de 20 minutos y 13 segundos ha completado una regata sólida, en la que Zierbena, segunda en la liga, no ha podido aguantar su ritmo e incluso ha finalizado en cuarto lugar la bandera. Urdaibai, mostrando un gran nivel, ha sido segundo en Ares tres segundos por detrás de los amarillos. Donostiarra ha finalizado tercera.

Los de Gorka Aranberri se hicieron ayer en Bueu con su 13.ª victoria de la temporada con un tiempo de 19:55.62. Zierbena fue segundo (19:58.04), Urdaibai tercero (20:14.74) y Donostiarra cuarto (20:36.74).

A por La Concha

Orio conquista así su segunda Corona ACT después de la lograda en 2019 con Ibon Huegun en la presidencia y Jon Salsamendi como entrenador. Lo ha logrado con dos regatas todavía por disputar (Bermeo y Portugalete), lo que da cuenta de la superioridad que a lo largo del verano ha mostrado la 'San Nikolas' sobre sus rivales. La Bandera de La Concha, como no podía ser de otra forma, ya está en su punto de mira.

Jon Olasagasti y su nueva junta directiva accedieron a la presidencia en 2023 con la convicción de poder devolver a Orio a lo más alto. El tiempo jugó en su contra el pasado año en su intento por configurar un bote de referencia y este pasado otoño, con las ideas más claras y meses por delante, decidieron realizar una apuesta de riesgo fichando como entrenador a Iker Zabala, un técnico cuyos resultados no dejaban lugar a la duda pero que en el pueblo no era visto con buenos ojos por su pasado en Santurtzi y Urdaiabai. Con el bermeotarra llegaron varios remeros de indudable calidad como Óscar Medina, Beñat Egiazu, Adrián González, Ander Zabala o Asier Carballeda. Pero sobre todo regresó al club Gorka Aranberri, patrón en aquel 2019 y que ha vuelto a dejar patente su influencia en las regatas.

Estos refuerzos, y un bloque de canteranos que ya venía fogueándose en los últimos años, han conformado una cuadrilla que se ha convertido en casi invencible. Ganó los campeonatos de Gipuzkoa, Euskadi y España de traineras antes de comenzar la Liga, donde con la de Ares suma 14 victorias en 18 regatas que le han llevado a igualar el récord establecido por Urdaibai el pasado año, por lo que está en disposición de superarlo tras la Bandera de La Concha. También totaliza 210 puntos, con lo que tiene a mano los 227 que estableció como tope la 'Bou Bizkaia' en 2024.

Con esta nueva Liga Eusko Label, el uruguayo Óscar Medina se convierte en el remero con más ligas (9) -tres con Urdaibai y Kaiku, dos con Santurtzi y esta con Orio-; las mismas que suma Iker Zabala, que ganó tres como remero con Urdaibai y las seis últimas de forma consecutiva como entrenador de Santurtzi, Urdaibai y Orio; y siete tiene Gorka Aranberri, todas como patrón.

Repiten con Orio

Pero Aranberri no es el único remero que se mantiene en Orio de aquel 2019. Ibon Arruti, Aritz Lizarralde y Leandro Salvagno también vestían de amarillo hace seis años. En aquella cuadrilla también estaba Andoni Campos, que ahora ha podido disfrutar de esta liga como directivo.