La 'San Nikolas' iguala en Ares el récord de Urdaibai

Suma su decimocuarta victoria de la temporada en una regata loca marcada por los cambios de tiempo

Bruno Parcero

San Sebastián

Domingo, 31 de agosto 2025, 14:05

Orio ha repetido triunfo este domingo en Ares proclamándose matemáticamente campeón de la Liga Eusko Label. Lo ha hecho tras sumar su decimocuarta victoria, que ... iguala las conseguidas por Urdaibai el pasado año, en una regata que ha estado marcada por los constantes cambios de tiempo y en la que los aguiluchos sólo se han visto inquietados por Urdaibai, segundo. Ondarroa coqueteó con la posibilidad de ganar la bandera durante unos minutos, pero finalmente no hubo opción.

