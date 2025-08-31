La 'San Nikolas' iguala en Ares el récord de Urdaibai

Orio ha repetido triunfo este domingo en Ares proclamándose matemáticamente campeón de la Liga Eusko Label. Lo ha hecho tras sumar su decimocuarta victoria, que ... iguala las conseguidas por Urdaibai el pasado año, en una regata que ha estado marcada por los constantes cambios de tiempo y en la que los aguiluchos sólo se han visto inquietados por Urdaibai, segundo. Ondarroa coqueteó con la posibilidad de ganar la bandera durante unos minutos, pero finalmente no hubo opción.

La regata estuvo marcada por esas difíciles condiciones meteorológicas, que complicaron mucho la labor de remeros y patrones. El viento, ligeramente de costado y la lluvia, que fue haciendo a cada minuto los botes más pesados por la acumulación de agua, fueron un enemigo, sobre todo para las embarcaciones que bogaron en la segunda tanda que en los largos de ida sufrieron lo indecible mar adentro. Eso permitió que Ondarroa, que había ganado la primera tanda con autoridad y con unas condiciones no tan exigentes, al menos en los dos primeros largos, fuera una referencia más que válida.

La 'Antiguako Ama' se impuso con autoridad a los locales de Ares, Kaiku y Cabo y comenzó a soñar con la bandera viendo el cambio en las condiciones que se estaba produciendo.

El desarrollo de la segunda tanda confirmó las esperanzas porque Hondarribia, que dominó su tanda desde el inicio, se dejaba un buen puñado de segundos en cada largo de ida y, aunque en popare recuperaba tiempo, no parecía en disposición de mejorar el crono de los vizcaínos.

Al paso por la tercera ciaboga, la 'Ama Guadalupekoa' se dejaba 12 segundos con Ondarroa y Getaria, 18. Sin embargo, en la vuelta Hondarribia y la 'Esperantza' le fueron comiendo segundos al crono para superar a la 'Antiguako Ama' y esperar acontecimientos sin demasiada esperanza porque para cuando las traineras de la tanda de honor tomaron la salida, las condiciones habían vuelto a cambiar y no eran ya tan perjudiciales en el largo de ida.

De hecho, en ese primer largo Orio marcó el mejor tiempo, mejorando en 12 segundos el tiempo de Hondarribia y en uno el de Ondarroa. Mediada la regata, los vizcaínos se dejaban 20 segundos y Hondarribia, 23. La bandera estaba en la tanda de honor.

Zierbena y Urdaibai, a cinco y seis segundos en el ecuador de la regata, se erigieron en la principal amenaza de los campeones en la búsqueda de su decimocuarta bandera. Donostiarra estaba a ocho. En la última ciaboga, los de Gorka Aranberri maniobraron con cuatro segundos sobre Urdaibai y siete sobre Zierbena, con la 'Torrekua' ya a diez.

Los tiempos 1- Orio 20:12.90

2- Urdaibai 20:16.66

3- Donostiarra 20:23.64

4- Zierbena 20:26.90

5- Hondarribia 20:49.58

6- Getaria 20:53.32

7- Ondarroa 20:54.38

8- Ares 21:10.72

9- San Juan 21:14.02

10- Lekittarra 21:23.66

11- Kaiku 21:33.78

12- Cabo da Cruz 21:51.96

Ese último largo sólo sirvió para confirmar un nuevo triunfo aguilucho y el tercer puesto de Donostiarra, que superó finalmente a Zierbena para ser tercero.

Amunarriz, mejor patrón

La regata de ayer también ha servido para confirmar a Joseba Amunarriz como el mejor patrón de la competición. El veterano remero de la 'Ama Guadalupekoa', el que más regatas de la competición ha disputado, suma así su cuarto maillot.