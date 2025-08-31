Una actuación histórica de Agirrezabala no basta para asegurar el triunfo en el estreno de Arturo Ruiz

El Madrid CFF castiga a la Real con dos goles en los últimos quince minutos del partido y priva a Aiara Agirrezabala de disfrutar de ... un triunfo histórico tras convertirse, a sus 16 años y 333 días, en la jugadora más joven de la Liga F en marcar un doblete en un partido. El nuevo proyecto liderado por Arturo Ruiz parece que funciona, pero aún tiene margen de mejora. Y es que la plantilla ha sabido combinar y generar, pero le ha faltado saber sufrir y controlar el marcador con el balón en los pies.

Los primeros compases del partido no han hecho justicia a la buena pretemporada del equipo txuri-urdin. Con las ideas poco claras y cierto nerviosismo, el Madrid CFF ha dominado y ha generado peligro hasta en dos ocasiones durante el primer cuarto de hora. La primera gran amenaza la ha protagonizado Alba Ruiz, con un centro envenenado y con aroma de gol que ha terminado estrellándose contra el travesaño. Poco después, Julia Arrula, la guardameta de Tafalla, ha evitado el tanto inaugural con una gran doble intervención ante el remate de Gabriela Nunes.

Pero el fútbol no se trata de avisar, sino de golpear primero, y es precisamente lo que ha hecho la plantilla liderada por Arturo Ruiz cuando más asfixiada se encontraba en su propia área. En una contra conducida por Nerea Eizagirre, que siempre aparece cuando el equipo la necesita, la Real ha marcado el primer gol de la temporada. Todo ha nacido de un pequeño rebote que ha acabado en las botas de la jugadora más peligrosa del partido: Aiara Agirrezabala. La canterana, fruto del trabajo de Zubieta, ha colocado el balón en la red con un gran zurdazo, dando paso a la celebración del primer tanto de una campaña que, a pesar del empate, se presenta ilusionante.

El gol le ha sentado de maravilla al equipo, que con más convicción y autoridad ha comenzado a liderar el plan de partido. A falta de cinco minutos para que la árbitra señalara el descanso, Nerea Eizagirre ha avisado con un potente disparo desde fuera del área que se ha estrellado en el larguero de cómo dictaría sentencia, una vez más, Agirrezabala en la jugada siguiente. La jugadora, acostumbrada a actuar como lateral izquierdo pero con mucha llegada, al más puro estilo Zidane en Glasgow, ha engachado de volea un rebote aéreo tras un despeje de córner para colocar el balón rozando el palo derecho de la portería. No ha podido hacer nada Belén de Gracia, que simplemente ha aplaudido y ha recogido el esférico de la red.

Tras la reanudación, el partido ha entrado en una fase de descontrol. Y eso es quizás lo que debe aprender la plantilla blanquiazul tras la primera jornada de la temporada. Ya que el no tener el balón controlado le ha privado de lograr los primeros tres puntos de la campaña.

Quince minutos demenciales

A falta de quince minutos para el final del partido, el Madrid CFF ha encontrado la llave para desbloquear la defensa txuri-urdin y, por mediación de la exrealista Allegra Poljak desde la banda derecha, ha recortado distancias en el marcador. A la plantilla le han empezado a temblar las piernas, y eso ha hecho que el empate fuera cuestión de tiempo. Tras un gran centro algo pasado de Camila Sáez, y un remate de Marcetto, las locales han igualado el encuentro y han acabado con el sueño de Agirrezabala de cerrar un estreno como jugadora del primer equipo a todos los efectos por todo lo alto.

262 partidos de Nerea Eizagirre

Nerea Eizagirre se ha convertido en la tercera jugadora con más partidos de la Real este domingo en Madrid. Por delante de ella, que acumula 262 partidos de txuri-urdin, se colocan tan solo Sandra Ramajo (282 partidos) y Aintzane Encinas (344). La atacante de 25 años, continúa dejando huella en club y este año tiene por delante el reto de liderar una plantilla remodelada tras el mercado de fichajes de verano.