Moraza y Aiara celebran el segundo gol de la berastegiarra. RS

Una actuación histórica de Agirrezabala no basta para asegurar el triunfo en el estreno de Arturo Ruiz

La Real, muy cerca de la primera victoria de la temporada, se queda con la miel en los labios tras una remontada del Madrid CFF a falta de quince minutos para el final

Xabier Manzanares

San Sebastián

Domingo, 31 de agosto 2025, 20:27

El Madrid CFF castiga a la Real con dos goles en los últimos quince minutos del partido y priva a Aiara Agirrezabala de disfrutar de ... un triunfo histórico tras convertirse, a sus 16 años y 333 días, en la jugadora más joven de la Liga F en marcar un doblete en un partido. El nuevo proyecto liderado por Arturo Ruiz parece que funciona, pero aún tiene margen de mejora. Y es que la plantilla ha sabido combinar y generar, pero le ha faltado saber sufrir y controlar el marcador con el balón en los pies.

