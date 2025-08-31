Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aiara Agirrezabala celeba el primer gol de este domingo. RS
Real Sociedad Femenina

Aiara Agirrezabala se convierte en la jugadora más joven en anotar un doblete en la Liga F

La defensora berastegiarra, de 16 años, anota dos goles con la Real en el estreno de la era Arturo Ruiz y maravilla a toda la Liga F

Iker Valverde

Iker Valverde

Domingo, 31 de agosto 2025, 19:47

Ha nacido una estrella y responde al nombre de Aiara Agirrezabala. Proviene de Berastegi y solo tiene 16 años, pero este domingo se ha dado ... a conocer al gran público siendo la jugadora más joven en anotar un doblete en la Liga F. Y qué dos golazos además.

