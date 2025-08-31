Aiara Agirrezabala se convierte en la jugadora más joven en anotar un doblete en la Liga F
La defensora berastegiarra, de 16 años, anota dos goles con la Real en el estreno de la era Arturo Ruiz y maravilla a toda la Liga F
Domingo, 31 de agosto 2025, 19:47
Ha nacido una estrella y responde al nombre de Aiara Agirrezabala. Proviene de Berastegi y solo tiene 16 años, pero este domingo se ha dado ... a conocer al gran público siendo la jugadora más joven en anotar un doblete en la Liga F. Y qué dos golazos además.
En el primero llega muy bien desde el lado débil y controla genial con el pecho para golpear cruzado con la zurda. Y en el segundo recoge el rechace de un córner y volea sin dejarla botar anotando un golazo. No hay que olvidar que es lateral izquierda.
🔥 Gure aurtengo lehen golak izen-abizenak ditu:— Real Sociedad Femenino (@RealSociedadFEM) August 31, 2025
𝗔𝗜𝗔𝗥𝗔 𝗔𝗚𝗜𝗥𝗥𝗘𝗭𝗔𝗕𝗔𝗟𝗔pic.twitter.com/QCEfGm1erM
Arturo Ruiz no ha dudado en meterle directamente al once inicial, aunque su llegada al primer equipo se produjo la temporada pasada bajo las órdenes de Sánchez Vera, que ya le dio tres partidos y fue parte del equipo titular. Ha completado una gran pretemporada y, de hecho, ha 'obligado' a recolocar a Moraza de central izquierda.
⚽️ Zer da hau Aiara????? Goazennnn!!!!pic.twitter.com/e3ze6FJniP— Real Sociedad Femenino (@RealSociedadFEM) August 31, 2025
La Real, consciente de su talento desde hace tiempo, se ha guardado las espaldas y este verano le ha atado hasta 2029, ofreciéndole ficha de primer equipo. Visto su partido de este domingo en Madrid, no le van a faltar ofertas estos años. En verano ya fue capital para que la selección española levantara el Europeo sub-19, siendo titular en todos los partidos del torneo.
