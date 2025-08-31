Aiara Agirrezabala se convierte en la jugadora más joven en anotar un doblete en la Liga F

Ha nacido una estrella y responde al nombre de Aiara Agirrezabala. Proviene de Berastegi y solo tiene 16 años, pero este domingo se ha dado ... a conocer al gran público siendo la jugadora más joven en anotar un doblete en la Liga F. Y qué dos golazos además.

En el primero llega muy bien desde el lado débil y controla genial con el pecho para golpear cruzado con la zurda. Y en el segundo recoge el rechace de un córner y volea sin dejarla botar anotando un golazo. No hay que olvidar que es lateral izquierda.

Arturo Ruiz no ha dudado en meterle directamente al once inicial, aunque su llegada al primer equipo se produjo la temporada pasada bajo las órdenes de Sánchez Vera, que ya le dio tres partidos y fue parte del equipo titular. Ha completado una gran pretemporada y, de hecho, ha 'obligado' a recolocar a Moraza de central izquierda.

La Real, consciente de su talento desde hace tiempo, se ha guardado las espaldas y este verano le ha atado hasta 2029, ofreciéndole ficha de primer equipo. Visto su partido de este domingo en Madrid, no le van a faltar ofertas estos años. En verano ya fue capital para que la selección española levantara el Europeo sub-19, siendo titular en todos los partidos del torneo.