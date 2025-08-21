Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de esta jornada
La mano de obra migrante y el talento sénior son claves para paliar la situación. Luis Ángel Gómez

Las 10 noticias clave de esta jornada

Repasa las principales informaciones de este jueves

DV

Jueves, 21 de agosto 2025, 21:17

Trabajo: Gipuzkoa afronta la jubilación de 77.000 trabajadores en diez años y solo entrarán 19.000 jóvenes

Turismo: Donostia pierde turistas en julio mientras aumentan en el resto de Gipuzkoa

Internacional: Israel comienza los bombardeos para convertir Gaza City en «una ciudad de ruinas»

Real Sociedad: Jon Pacheco, cerca del Deportivo Alavés

Economía: El acuerdo comercial definitivo deja en el aire la rebaja del arancel de los automóviles al 15%

Gipuzkoa: El Ayuntamiento de Hondarribia condena un caso de violencia machista tras la agresión de un varón a su pareja

Internacional: Zelenski exige conocer las garantías de seguridad antes de reunirse con Putin

San Sebastián: Dos detenidos en Donostia por robar una bicicleta eléctrica valorada en 2.000 euros

Zinemaldia: 15 largometrajes, seis cortos y dos mediometrajes compiten en Zabaltegi-Tabakalera

Series: France TV adapta 'Todo esto te lo daré', de Dolores Redondo

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viaja quince días a Francia y no da crédito a su vuelta: «Cuando llegué al País Vasco fue como entrar en Rumanía»
  2. 2 Fiestas de cumpleaños ilegales en los parques públicos
  3. 3

    Más de 200 usuarios denuncian robos, atracos y falta de mantenimiento en el parking de La Concha
  4. 4 Judith Jáuregui: «Estaba embarazada de nueve meses y no lo descubrieron»
  5. 5 El fenómeno veraniego que se repite en los bares de San Sebastián para lamento de algunos donostiarras: «Ya no es lo que era»
  6. 6 Un cliente se sorprende por el precio de una cerveza y una coca-cola al ver el ticket: «En ningún sitio te cobran lo mismo»
  7. 7 «Te vas a hinchar a correr»: el aviso a Merino para que no fichara por este equipo cuando jugaba en la Real
  8. 8 El acertante del Euromillones que ha ganado 250 millones no tendrá que pagar impuestos pese a ser el premio récord
  9. 9

    «El método de marcaje de domicilios se ha extendido a todo tipo de delincuentes»
  10. 10

    Los robos con fuerza en viviendas crecen un 40% en verano en Gipuzkoa respecto al resto del año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las 10 noticias clave de esta jornada

Las 10 noticias clave de esta jornada