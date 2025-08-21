Las 10 noticias clave de esta jornada
Repasa las principales informaciones de este jueves
DV
Jueves, 21 de agosto 2025, 21:17
Trabajo: Gipuzkoa afronta la jubilación de 77.000 trabajadores en diez años y solo entrarán 19.000 jóvenes
Turismo: Donostia pierde turistas en julio mientras aumentan en el resto de Gipuzkoa
Internacional: Israel comienza los bombardeos para convertir Gaza City en «una ciudad de ruinas»
Real Sociedad: Jon Pacheco, cerca del Deportivo Alavés
Economía: El acuerdo comercial definitivo deja en el aire la rebaja del arancel de los automóviles al 15%
Gipuzkoa: El Ayuntamiento de Hondarribia condena un caso de violencia machista tras la agresión de un varón a su pareja
Internacional: Zelenski exige conocer las garantías de seguridad antes de reunirse con Putin
San Sebastián: Dos detenidos en Donostia por robar una bicicleta eléctrica valorada en 2.000 euros
Zinemaldia: 15 largometrajes, seis cortos y dos mediometrajes compiten en Zabaltegi-Tabakalera
Series: France TV adapta 'Todo esto te lo daré', de Dolores Redondo
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.