Zelenski exige conocer las garantías de seguridad antes de reunirse con Putin

Volodímir Zelenski está listo para mantener una reunión con Vladímir Putin para negociar un alto el fuego o la paz. Eso sí, el presidente de ... Ucrania exige conocer de antemano cuáles son las garantías de seguridad que Occidente ofrece a su país. «Queremos entender cómo queda la arquitectura de las garantías de seguridad en un plazo de siete a diez días», explicó Zelenski este jueves. Con esa propuesta sobre la mesa, el mandatario avanzó que podría reunirse con su homólogo ruso «en una semana o dos», marcando así un hito al que se podría sumar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien el lunes discutió cómo proteger al país invadido con seis líderes europeos y el secretario general de la OTAN.

Zelenski incluso propuso tres posibles ubicaciones para el encuentro: Suiza, por su tradición de neutralidad y predisposición a ofrecer inmunidad a Putin, Austria y Turquía, donde ya se han celebrado tres reuniones bilaterales de menor nivel. El Kremlin, sin embargo, rebaja las expectativas cada día más. El ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, descartó celebrar la reunión en Europa, afirmó que se debe «preparar a conciencia» esa cita, e incluso dudó de que Zelenski, al que considera líder ilegítimo de «un régimen neonazi» esté preparado para ella. «Durante mucho tiempo aseguró que nunca mantendría conversaciones con Putin. Y sigue sin derogar el decreto de hace tres años que le prohíbe expresamente cualquier negociación con él», señaló.

Por si fuese poco, Lavrov señaló algunas líneas rojas que son clave para que Ucrania se sienta segura. La principal es el envío de tropas europeas al país eslavo. «Eso equivaldría a una intervención militar extranjera», rechazó. Además, el titular de Exteriores ruso reiteró que Occidente no puede determinar las garantías que ofrecerá a Ucrania sin la participación de Rusia.

Convencido de que Moscú trata de ganar tiempo con este tira y afloja, Zelenski elevó el tono de sus declaraciones. «Nosotros estamos preparados, y hemos dado un paso. Ahora es el momento de que Rusia demuestre que quiere la paz. En caso contrario, espero que Estados Unidos responda con medidas contundentes contra el régimen», afirmó. Curiosamente, Trump ha respondido en su red social, Truth, con un mensaje en el que anima a Ucrania a «jugar al ataque» si quiere tener alguna posibilidad de salir victoriosa. «Es muy difícil, si no imposible, ganar una guerra sin atacar a un país de invasores», escribió.

Eso sí, Washington no está por la labor de contribuir con más de lo estrictamente necesario. Y para que quede claro, ayer el vicepresidente JD Vance reiteró que las garantías de seguridad correrán, sobre todo, a cargo de los países europeos. «Los europeos tendrán que asumir la mayor parte de la carga. Es su continente. Es su seguridad, y el presidente Trump ha sido muy claro: tendrán que dar un paso al frente», sentenció durante una entrevista con la cadena Fox News. «Estados Unidos está abierto a tener la conversación, pero no vamos a hacer compromisos hasta que averigüemos qué será necesario para detener la guerra en primer lugar», apostilló.

De momento, la invasión de Ucrania está siendo un negocio redondo para Estados Unidos: su industria armamentística no da abasto, el sector energético no había vendido nunca tanto gas a tan buen precio y, además, Trump se ha asegurado una nueva fuente de tierras raras, los minerales críticos para el sector tecnológico que sacará de Ucrania, donde las bombas y los drones explosivos continúan dejando muertos a diario a pesar de toda la retórica sobre la paz.