Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Keir Starmer y Emmanuel Macron, en un momento de la cumbre celebrada el lunes en Washington. EP

Rusia rebaja las expectativas sobre un encuentro inminente entre Zelenski y Putin

El Kremlin no rechaza la cita pero considera que debe prepararse «minuciosamente» y reclama, además, la protección de sus propios «intereses de seguridad»

María Rego

María Rego

Martes, 19 de agosto 2025, 12:38

Rusia ha rebajado las expectativas sobre un posible proceso de paz en Ucrania que generó la cumbre celebrada en la Casa Blanca. Serguéi Lavrov, su ... ministro de Exteriores, ha sido el encargado de arrojar un jarro de agua fría sobre el aparente optimismo que se respiró en el encuentro al sugerir que aún habrá que esperar para ver a los presidentes ucraniano, Volodímir Zelenski, y ruso, Vladímir Putin, sentados a una misma mesa. Moscú no rechaza la cita, pero subraya que debe prepararse «minuciosamente», algo en lo que Donald Trump estaría ya inmerso. De hecho, el líder republicano habría telefoneado el lunes al jefe del Kremlin, lo que interrumpió la conversación con sus invitados durante al menos 40 minutos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Polémica en San Sebastián tras cobrarle suplemento de terraza por sentarse en un banco: «Para flipar»
  2. 2 El agradecimiento de una familia donostiarra que deja una reflexión: «Hay que pagar bien a los médicos para conservarlos aquí»
  3. 3

    Sucic, apartado temporalmente de la selección
  4. 4 Los famosos de visita en una localidad de Gipuzkoa: «Qué lugar tan precioso»
  5. 5

    Rescatan el cuerpo sin vida de un hombre de 87 años en la ría de Zumaia
  6. 6

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  7. 7 Helicópteros militares neerlandeses sobrevuelan Gipuzkoa rumbo a León
  8. 8 El aprieto de una reportera durante su retransmisión sobre la ola de calor en Euskadi
  9. 9

    Mikel Oyarzabal da un giro de tuerca más
  10. 10 El extraño silencio que se hizo en Anoeta en el partido del Sanse ante el Zaragoza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Rusia rebaja las expectativas sobre un encuentro inminente entre Zelenski y Putin

Rusia rebaja las expectativas sobre un encuentro inminente entre Zelenski y Putin