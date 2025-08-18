Trump insta a Zelenski a renunciar a Crimea y a la entrada en la OTAN

Donald Trump ha puesto sobre la mesa sus condiciones para las negociaciones de paz en Ucrania. A horas de reunirse en Washington con el presidente ... de la exrepública soviética, Volodímir Zelenski, y líderes europeos, el inquilino de la Casa Blanca ha advertido de que ni la devolución de la península de Crimea -anexionada por Rusia en 2014- ni la adhesión de Kiev a la OTAN -una de las grandes aspiraciones del dirigente ucraniano- se abordarán en ese diálogo. El magnate ha sacado, además, pecho de la cumbre sin precedentes en la que este lunes ejercerá como anfitrión en la capital estadounidense.

«Recuerden cómo empezó. No se recuperará la Crimea que (el expresidente Barack) Obama le dio (¡hace 12 años, sin disparar un tiro!), y Ucrania no podrá unirse a la OTAN. ¡Hay cosas que nunca cambian!», ha escrito en su red, Truth Social. El mensaje supone un jarro de agua fría para las expectativas de Kiev aunque Trump ha insistido en que «Zelenski puede poner fin a la guerra con Rusia casi de inmediato, si quiere, o puede seguir luchando». «Todos deseamos por igual poner fin a esta guerra de forma rápida y segura», ha asegurado el presidente de la antigua república soviética, quien en los últimos días ha subrayado que una cuestión «clave» como la territorial debe ser sólo discutida por los líderes de Ucrania y Rusia.

Zelenski no ha pasado por alto la situación de Crimea y ha recordado que su país «se vio obligado a renunciar» a este territorio, además de a parte del Donbás. «Putin simplemente lo utilizó como trampolín para un nuevo ataque», ha denunciado. El mandatario ucraniano regresa este lunes a la Casa Blanca tras la mala experiencia que tuvo en su última visita, cuando Trump y su vicepresidente, JD Vance, mantuvieron una agria discusión con él, que prácticamente acabó expulsado del Despacho Oval. Los ánimos del presidente estadounidense para este encuentro parecen diferentes e incluso lo ha calificado como «un gran día». «Nunca habíamos visto a tantos líderes europeos juntos. ¡Es un gran honor recibirlos!», ha destacado.

En la lista de invitados aparecen la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y los líderes de Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia y Finlandia, así como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que acompañarán a Zelenski. En la agenda, según ha difundido la cadena CNN, consta una primera cita de Trump con el presidente ucraniano y una segunda reunión con el resto de dirigentes. La cumbre se producirá apenas tres días después de que el inquilino de la Casa Blanca se viera las caras con el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, en Alaska, un encuentro que consideró productivo pero que no dio lugar al ansiado alto el fuego en Ucrania.