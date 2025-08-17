Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Volodímir Zelenski y Úrsula von der Leyen, en una reunión anterior. EP

Los principales líderes europeos acompañarán a Zelenski en su reunión con Trump en la Casa Blanca

El encuentro se convierte en una cumbre entre EE UU, la UE y los pesos pesados de la Coalición de Voluntarios para engrasar su «coordinación» de cara a «una paz justa y duradera en Ucrania»

M. Pérez

Domingo, 17 de agosto 2025, 14:34

Los principales líderes europeos acompañarán este lunes a Volodímir Zelenski en su reunión con Donald Trump en la Casa Blanca. La entrevista se ha convertido ... en una cumbre euro-estadounidense ante la ventana abierta para un proceso de paz en Ucrania tras el encuentro entre los presidentes de EE UU y Rusia el pasado viernes en Alaska. Los gobernantes consideran que se trata de aprovechar el momento «más cercano al final de la guerra» que sucede desde hace tres años y medio, en palabras del primer ministro británico, Keir Starmer. El Gobierno francés ha explicado este domingo que uno de los objetivos primordiales de mañana en Washigton es engrasar la coordinación entre Europa y Estados Unidos «para alcanzar una paz justa y duradera y preservar los intereses vitales de Ucrania y la seguridad» del Viejo Continente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan el cuerpo sin vida de una mujer en el río Leitzaran, a la altura de Andoain
  2. 2

    Aparatoso rescate de un submarinista en el puerto refugio de Hondarribia
  3. 3 Se pide toda la carta en un bar de pintxos de San Sebastián y aún tiene sitio para el postre: «Esto es un espectáculo»
  4. 4 Pirotecnia Valenciana hace historia y gana por tercer año consecutivo el concurso de Fuegos Artificiales de la Semana Grande de San Sebastián
  5. 5 El nombre y la voz de Leire Martínez perdurarán en la historia
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Valencia. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  7. 7 El restaurante de San Sebastián que maravilla a Cenando con Pablo: «De calidad-precio no he visto nada igual»
  8. 8 Koldo Royo: «En los bares deberían crear espacios para los donostiarras sin hacer cola»
  9. 9

    La autopsia descarta que la causa de la muerte del fallecido en Legazpi sea violenta
  10. 10 La riada de gente tras los fuegos artificiales de Semana Grande en San Sebastián que desata los comentarios: «Nunca vi tanta»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los principales líderes europeos acompañarán a Zelenski en su reunión con Trump en la Casa Blanca

Los principales líderes europeos acompañarán a Zelenski en su reunión con Trump en la Casa Blanca