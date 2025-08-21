Ginebra, Budapest, Moscú... ¿Dónde se reunirán Putin y Zelenski?

En diplomacia, las cuestiones formales pesan a veces tanto o más que el fondo. Vladímir Putin, por ejemplo, casi nunca cita por su nombre a ... Volodímir Zelenski. El presidente de Rusia considera «ilegítimo» a su homólogo ucraniano. Desde el inicio en 2022 de la invasión de las tropas del Kremlin, el Gobierno de Moscú ha repetido que negociar directamente con Zelenski sería indigno. En la televisión rusa le califican de «payaso», en referencia a su pasado como actor y humorista.

Después de más de tres años de guerra y cientos de miles de muertos, otro presidente, Donald Trump, trata de abrir cuanto antes una vía para la paz. Ya se reunió la semana pasada con Putin y el lunes con Zelenski y varios líderes europeos. Ahora busca un nuevo encuentro para juntar en la misma mesa a los máximos mandatarios, ruso y ucraniano. No hay fecha y tampoco es fácil pactar el lugar. ¿Moscú, Ginebra, Budapest, Estambul? Cada ciudad tiene su significado y genera reticencias en alguno de los dos bandos. Las formas sobre el contenido.

Según desveló Trump, Putin propuso Moscú como escenario para el siguiente capítulo. Parece inaceptable para Zelenski, convertido en un auténtico demonio por los medios de comunicación y las fuentes oficiales rusas. Que el jefe del Kremlin ofrezca su capital para la cita prueba que tiene menos urgencia que el líder republicano para ponerle fin a la guerra.

Orbán como posible anfitrión

La opción de Budapest es la preferida por la Casa Blanca. Hungría es miembro de la Unión Europea, la institución que más apoya a Zelenski, pero, al mismo tiempo, es el país liderado por Viktor Orbán, amigo del Kremlin y su gran defensor en los foros de la UE. De hecho, como apunta 'The New York Times', Washington ya se planteó la posibilidad de que la capital húngara acogiera la reunión del pasado viernes entre Trump y Putin que al final se celebró en Alaska. En esta ciudad, el mandatario ruso se sentiría más cómodo que el ucraniano.

La tercera posible sede la planteó el presidente francés. Emmanuel Macron apuntó con el dedo a Ginebra. Suiza, país neutral, está habituada a ser un punto de encuentro. Acoge, además, el centro europeo de la ONU. El ministro de Exteriores helvético, Ignazio Cassis, ha dado el visto bueno y asegura que eliminará el único obstáculo legal: se ha comprometido a conceder inmunidad temporal al dirigente ruso frente a la orden de detención por crímenes de guerra que contra él emitió la Corte Penal Internacional (CPI) en marzo de 2023. En Suiza, medio año antes del inicio de la invasión de Ucrania, se encontraron Putin y el entonces inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden. Visto lo que sucedió luego, aquella cita no sirvió para evitar el conflicto. Trump, que no pierde ocasión de arremeter contra su antecesor, no deja de recordarlo. «Conmigo no habría empezado esta guerra», repite.

Suiza confirma que no aplicará la orden de arresto internacional que pesa sobre el líder ruso

Tampoco ha logrado cerrarla, como prometió, en un santiamén. Tras conversar el lunes con Zelenski y varios presidentes europeos en la Casa Blanca, llamó por teléfono a Putin para impulsar una reunión directa entre los mandatarios de Rusia y Ucrania. El magnate es consciente de la animadversión que se tienen. Quiere que, frente a frente, limen asperezas antes de dar otro paso. «Luego habrá un encuentro trilateral entre los dos presidentes y yo mismo», señaló en su cadena favorita, Fox News.

En Washington y Kiev hay prisa; en Moscú, no tanta. Trump adelanta que los dos países tendrán que hacer «concesiones». Los analistas rusos dicen que Putin sólo se citará con Zelenski para ver cómo admite su derrota. Quiere atar antes todos los detalles de un acuerdo de paz. El exespía de la KGB sigue hablando de las «causas profundas» del conflicto: el progresivo acercamiento de la OTAN a su frontera y la opresión de la comunidad rusa en Ucrania. Las mismas fuentes dejan entrever que el Kremlin puede proponer una reunión previa en Estambul (Turquía) para preparar el cara a cara entre Putin y Zelenski. Mientras se acuerda el lugar donde negociar, la tropas de Moscú tienen tiempo para avanzar en suelo ucraniano y reforzar su posición en la futura mesa. Sea donde sea.