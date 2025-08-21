Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un grupo de turistas arrastra sus maletas por las calles de Donostia. Lobo Altuna

Donostia pierde turistas en julio mientras aumentan en el resto de Gipuzkoa

Suben las pernoctaciones en la costa y en el interior del territorio, a la vez que el precio por habitación en la capital alcanza los 230 euros por noche

Claudia Turiel

Claudia Turiel

Jueves, 21 de agosto 2025, 11:50

El turismo sigue moviendo masas y, como es de esperar en estos meses de verano, se deja notar en todo el territorio. Eso sí, cada ... vez es más común que los viajeros se instalen y visiten las localidades del interior de Gipuzkoa frente a la capital. Así lo refleja la última encuesta de establecimientos turísticos receptores elaborada por el Eustat: 159.340 turistas llegaron al territorio este pasado mes de julio y, en comparación con el año pasado, cada vez más de ellos hacen noche en el interior de Gipuzkoa (+19,1%), en algún municipio del área metropolitana (+6,4%) como puede ser Lasarte, Irun, Renteria o Usurbil, y en las localidades costeras (+3,2%). San Sebastián, sin embargo, se queda estancada con 237.615 pernoctaciones (+0,1%).

