Donostia pierde turistas en julio mientras aumentan en el resto de Gipuzkoa

El turismo sigue moviendo masas y, como es de esperar en estos meses de verano, se deja notar en todo el territorio. Eso sí, cada ... vez es más común que los viajeros se instalen y visiten las localidades del interior de Gipuzkoa frente a la capital. Así lo refleja la última encuesta de establecimientos turísticos receptores elaborada por el Eustat: 159.340 turistas llegaron al territorio este pasado mes de julio y, en comparación con el año pasado, cada vez más de ellos hacen noche en el interior de Gipuzkoa (+19,1%), en algún municipio del área metropolitana (+6,4%) como puede ser Lasarte, Irun, Renteria o Usurbil, y en las localidades costeras (+3,2%). San Sebastián, sin embargo, se queda estancada con 237.615 pernoctaciones (+0,1%).

En Gipuzkoa, se han contabilizado 159.340 entradas en el mes de julio de 2025, un 0,9% más que en julio de 2024, y 336.146 pernoctaciones, un 2,8% más que el mismo mes del año anterior. Sin embargo, en Donostia, el número de entrada de turistas ha descendido un 1,6%. Las pernoctaciones, no obstante, han subido un 0,1%.

Los precios por habitación también aumentan. Gipuzkoa y su capital siguen liderando el ránking, pues una habitación doble con baño rondó los 186 euros, 230,7 en Donostia, el pasado mes de julio. Una cifra bastante por encima de Bizkaia (118,4 euros) y Álava (100,1 euros), y sus capitales: Bilbao, 127,9 euros y Vitoria-Gasteiz, 88,2 euros.

El origen de los viajeros también supone una nueva tendencia: el 57,0% de las entradas y el 57,2% de las pernoctaciones a Euskadi han sido de origen extranjero, tras ascensos del 4,5% en el caso de las entradas y del 6,2% en el de las pernoctaciones. El número de entradas y pernoctaciones de origen estatal, por su parte, han descendido en términos interanuales un 2,2% y un 2,5%, respectivamente.