Dos detenidos en Donostia por robar una bicicleta eléctrica valorada en 2.000 euros

Agentes de la Ertzaintza han detenido esta madrugada en Donostia a dos jóvenes, de 23 y 25 años de edad, por un presunto delito de ... robo con fuerza de una bicicleta eléctrica valorada en unos 2.000 euros.

Tal y como ha informado el departamento vasco de Seguridad, un testigo ha informado del robo de una bicicleta eléctrica a las 4.00 horas de esta madrugada y patrullas de Protección Ciudadana se han dirigido al lugar, un aparcamiento habilitado junto a la estación de autobuses de la capital guipuzcoana.

Al salir del pasadizo, junto al Puente de María Cristina, una patrulla ha observado a dos personas que empujaban una bicicleta eléctrica con el sillín colgando y unido mediante un candado de cadena, incluyendo un trozo metálico que supuestamente era parte de la estructura del estacionamiento del cual habían arrancado el vehículo.

Otro recurso policial se ha dirigido al interior del parking de bicicletas y, segçun detallan desde Seguridad, se ha constatado que los autores han doblado unos cables para acceder al interior del local y, después, han forzado un hierro que se encuentra anclado en el local para la colocación y aseguramiento de las bicicletas.

Ante estos hechos, los ertzainas han procedido a la ocupación de la bici y a la detención de los dos jóvenes, de 23 y 25 años, por un presunto delito de robo con fuerza. Cuando finalicen las diligencias policiales, serán puestos a disposición judicial.

En estos momentos, la Ertzaintza realiza las gestiones para localizar e informar al propietario y poder devolverle la bicicleta eléctrica sustraída.