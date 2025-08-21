Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La mano de obra migrante y el talento sénior son claves para paliar la situación. Luis Ángel Gómez

Gipuzkoa afronta la jubilación de 77.000 trabajadores en diez años y solo entrarán 19.000 jóvenes

El territorio solo incorporará un nuevo empleado por cada cuatro jubilados, según un informe de Adecco sobre el futuro del mercado laboral

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Jueves, 21 de agosto 2025, 17:41

El relevo generacional es uno de los principales problemas que tendrá que enfrentar Gipuzkoa y Euskadi en los próximos años. El desequilibrio entre personas mayores ... que dejan de trabajar y jóvenes que entran al mercado es la principal conclusión del análisis realizado por la fundación Adecco este jueves. Es más, se estima que en la próxima década Gipuzkoa tenga que enfrentar la jubilación de 76.900 empleados sénior con solo la incorporación de 19.197 jóvenes (uno por cada cuatro retiros). Una situación que aboca el territorio guipuzcoano a tener dificultades para completar la fuerza laboral necesaria, como vienen advirtiendo varios estamentos, como la patronal Adegi.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viaja quince días a Francia y no da crédito a su vuelta: «Cuando llegué al País Vasco fue como entrar en Rumanía»
  2. 2 Fiestas de cumpleaños ilegales en los parques públicos
  3. 3 Un cliente se sorprende por el precio de una cerveza y una coca-cola al ver el ticket: «En ningún sitio te cobran lo mismo»
  4. 4

    Más de 200 usuarios denuncian robos, atracos y falta de mantenimiento en el parking de La Concha
  5. 5 Judith Jáuregui: «Estaba embarazada de nueve meses y no lo descubrieron»
  6. 6 «Te vas a hinchar a correr»: el aviso a Merino para que no fichara por este equipo cuando jugaba en la Real
  7. 7 El fenómeno veraniego que se repite en los bares de San Sebastián para lamento de algunos donostiarras: «Ya no es lo que era»
  8. 8

    «El método de marcaje de domicilios se ha extendido a todo tipo de delincuentes»
  9. 9

    Los robos con fuerza en viviendas crecen un 40% en verano en Gipuzkoa respecto al resto del año
  10. 10 El acertante del Euromillones que ha ganado 250 millones no tendrá que pagar impuestos pese a ser el premio récord

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Gipuzkoa afronta la jubilación de 77.000 trabajadores en diez años y solo entrarán 19.000 jóvenes

Gipuzkoa afronta la jubilación de 77.000 trabajadores en diez años y solo entrarán 19.000 jóvenes