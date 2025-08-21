Gipuzkoa afronta la jubilación de 77.000 trabajadores en diez años y solo entrarán 19.000 jóvenes

El relevo generacional es uno de los principales problemas que tendrá que enfrentar Gipuzkoa y Euskadi en los próximos años. El desequilibrio entre personas mayores ... que dejan de trabajar y jóvenes que entran al mercado es la principal conclusión del análisis realizado por la fundación Adecco este jueves. Es más, se estima que en la próxima década Gipuzkoa tenga que enfrentar la jubilación de 76.900 empleados sénior con solo la incorporación de 19.197 jóvenes (uno por cada cuatro retiros). Una situación que aboca el territorio guipuzcoano a tener dificultades para completar la fuerza laboral necesaria, como vienen advirtiendo varios estamentos, como la patronal Adegi.

El estudio da datos por territorios pero se centra en Euskadi. Así, estima que en la actualidad Euskadi cuenta con 260.500 personas activas con más de 55 años. Asimismo, el País Vasco tiene 211.073 personas de entre 6 y 15 años, los futuros trabajadores. De ellos, afirma Adecco, solo 56.900 (después de aplicar la tasa de actividad del 27% de la última Encuesta de la Población Activa) se introducirán al mercado laboral. Es decir, por cada 4,6 retiros vascos solo se incorporará un nuevo trabajador.

Pese a que los datos de Gipuzkoa son de por sí preocupantes, no son los peores registros de toda Euskadi. El territorio con el relevo generacional más comprometido, según recoge el informe, es Bizkaia, que supera a la media de la comunidad autónoma al encontrar solo un relevo por cada 5,2 jubilaciones. En el tercer lugar estaría Álava, que enfrenta la marcha de 35.600 empleados con la inserción de 9.388 (uno por cada 3,8). Gipuzkoa se sitúa en medio con el citado jóven incorporado por cada cuatro jubilados.

Estos datos son significativos por sí mismos, pero no se alejan demasiado (a excepción de Bizkaia), de las cifras estatales, donde un nuevo activo laboral equivale a 4,5 jubilaciones. El estudio de Adecco se nutre de datos oficiales de entidades como el INE y de estudios como la Encuesta de Población Activa (EPA).

Afiliación extranjera y talento sénior

Para paliar de la mejor manera posible esta situación estructural, Adecco pone el foco en dos elementos. El primero de ellos, según expone el análisis, es la fuerza laboral migrante, que en el caso concreto de Euskadi y según proyecciones del INE, se espera que lleguen más de 128.000 personas extranjeras en los próximos diez años. El estudio no ofrece datos de cuántos migrantes llegarían por territorios históricos.

De ellas aproximadamente un 80% estará en edad laboral y el 70% de ellas buscarán activamente empleo (unas 72.000 personas). El director general de la fundación, Francisco Mesonero, sostiene que aunque esta realidad sea «clave» para mantener el sistema, «no basta por sí sola». «Debemos cualificar y recualificar al talento, autóctono y migrante, con políticas activas ambiciosas: formación digital y técnica, homologación ágil de títulos, acreditación de competencias y combatiendo la discriminación laboral. Solo así su integración será plena y alineada con las necesidades del mercado», explica.

Otro de los vértices más importante para revertir la situación es la apuesta por el talento sénior, que según el experto se ha convertido en «una necesidad». «Discriminar por edad es un completo contrasentido que supone excluir a más del 35 % de la población activa y desperdiciar competencias clave como la experiencia, la madurez o el conocimiento acumulado», ha mantenido Mesonero, concluyendo con la idea de que «invertir en este tipo de talento es un imperativo estratégico en un contexto de envejecimiento sin precedentes, que además contribuye a mitigar los efectos del déficit de relevo generacional y a sostener la capacidad productiva del mercado laboral».