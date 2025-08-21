El Ayuntamiento de Hondarribia condena un caso de violencia machista tras la agresión de un varón a su pareja

El Ayuntamiento de Hondarribia ha mostrado este jueves su «más enérgica condena» ante un nuevo caso de violencia machista ocurrido recientemente en el municipio guipuzcoano ... y, a través de una declaración institucional, ha mostrado su «total apoyo y solidaridad» a la mujer agredida y a su entorno.

Según ha podido confirmar este periódico, los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado domingo, prácticamente a primera hora de la mañana, cuando un varón agredió a su pareja. Fue la Ertzaintza quien detuvo al agresor en la localidad guipuzcoana. Después, fue puesto a disposición judicial.

Ante estos hechos, el Ayuntamiento de Hondarribia procedió a activar el Protocolo Institucional de Respuesta pública ante la violencia machista y este jueves ha manifestado la voluntad institucional «inequívoca» de «no tolerar por más tiempo ninguna violación de los derechos humanos de las mujeres» y, por otra, «abrir un camino a toda la ciudadanía para que exprese su rechazo a la violencia contra las mujeres».

«La violencia machista no es el resultado de hechos aislados ni de sucesos que no tienen explicación sino la consecuencia más grave y extrema de una socialización sostenida sobre prejuicios de género que crea el caldo de cultivo para que se reproduzca un orden social que mantiene a las mujeres en posiciones de desigualdad material, precarizando especialmente sus vidas, e impidiendo que se las reconozca como ciudadanas en igualdad con los hombres, haciendo efectivos sus derechos más elementales», ha subrayado.

El Ayuntamiento ha dicho en este sentido que es «plenamente responsable de garantizar que todas las personas somos dueñas de todos y cada uno de los derechos en Hondarribia». Así, ha afirmado que «no descansará en este empeño», porque «entre todos hay que buscar una solución a este grave problema social que pone en cuestión los cimientos de nuestra convivencia democrática».

«Dentro de esta labor es imprescindible ofrecer a la ciudadanía de Hondarribia las formas de expresión adecuadas para que, en general, condenen con firmeza todas las agresiones contra las mujeres», ha asegurado.