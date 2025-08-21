Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Fachada principal del ayuntamiento de Hondarribia. De la Hera

El Ayuntamiento de Hondarribia condena un caso de violencia machista tras la agresión de un varón a su pareja

Los hechos ocurrieron el pasado domingo a primera hora de la mañana y el agresor fue detenido por la Ertzaintza y puesto después a disposición judicial

A. M.

Jueves, 21 de agosto 2025, 14:59

El Ayuntamiento de Hondarribia ha mostrado este jueves su «más enérgica condena» ante un nuevo caso de violencia machista ocurrido recientemente en el municipio guipuzcoano ... y, a través de una declaración institucional, ha mostrado su «total apoyo y solidaridad» a la mujer agredida y a su entorno.

