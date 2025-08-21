France TV adapta 'Todo esto te daré', de Dolores Redondo

France Television ha adaptado 'Todo esto te daré', novela con la que Dolores Redondo ganó el Premio Planeta en 2016. La serie, que cuenta con ... seis capítulos, puede verse ya en la plataforrma Filmin. En el primer episodio puede verse a la autora realizando un cameo. Ya tuvo la misma experiencia en varias secuencias de la adaptación cinematográfica de su 'Trilogía del Baztan'.

En el libro original de la donostiarra, la trama transcurre en Galicia, pero en la versión gala, dirigida por Nicolas Guicheteau, se ha trasladado a la Provenza, adecuando también los nombres de los personajes al contexto. Así, por ejemplo Álvaro, el esposo del protagonista de la novela, pasa a llamarse Aymeric en la serie. Redondo decidió ubicar su historia en la comunidad gallega debido a la profunda conexión que tiene con ella, en especial con las historias tradicionales mágicas que le transmitió su abuela.

Tanto el director como el actor principal, David Kammenos, a quien se puede ver también en la misma plataforma en la serie 'La joven George Sand', confiesan que no han leído la novela original. Ambos prefirieron centrarse en el guion adaptado al público por François Chapiar, Pascal Fontanille y Karine Lollichony, y en la universalidad del duelo.

Pese a estos cambios, Dolores Redondo se muestra satisfecha con esta adaptación francesa. En sus palabras: «El ADN de mi novela está ahí. Muchos lectores me han dicho que esta historia es intemporal y universal, y seguramente tienen razón y podría estar ocurriendo en cualquier lugar del mundo».

El primer capítulo comienza con Aymeric encontrado muerto en la Provenza. Su esposo, Manuel Ortigosa, un escritor de éxito, tiene dudas sobra la causa de este fallecimiento. Mientras sufre el duelo, Manuel descubre la vida secreta de su esposo y a su poderosa familia política, de la cual no tenía constancia. Con la ayuda de un policía y un sacerdote amigo, Manuel se adentra en una investigación que revela intrigas familiares, secretos oscuros y tradiciones.

El tratamiento de la homosexualidad es uno de los aspectos más revolucionarios de la serie en el marco de la televisión francesa. Manuel Ortigosa, el protagonista, es homosexual, pero su orientación no constituye el conflicto central ni está dramatizada como un elemento problemático.