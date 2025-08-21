Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Dolores Redondo, en el centro, en su cameo en 'Todo esto te daré' que está en el catálogo de Filmin.

France TV adapta 'Todo esto te daré', de Dolores Redondo

La serie, que cuenta con un cameo de la escritora donostiarra, se puede ver en la plataforma Filmin

Teresa Flaño

Jueves, 21 de agosto 2025, 17:56

France Television ha adaptado 'Todo esto te daré', novela con la que Dolores Redondo ganó el Premio Planeta en 2016. La serie, que cuenta con ... seis capítulos, puede verse ya en la plataforrma Filmin. En el primer episodio puede verse a la autora realizando un cameo. Ya tuvo la misma experiencia en varias secuencias de la adaptación cinematográfica de su 'Trilogía del Baztan'.

