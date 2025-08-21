Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jon Pacheco, durante la concentración de un partido con la Real RS
Real Sociedad

Jon Pacheco, cerca del Deportivo Alavés

El central, que tiene otras ofertas para salir a préstamo, ve con buenos ojos tener continuidad y minutos en Mendizorrotza

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Jueves, 21 de agosto 2025, 17:45

El Deportivo Alavés está cerca de conseguir la cesión de Jon Pacheco. El central zurdo está en conversaciones avanzadas con el conjunto babazorro, que está ... muy interesado en conseguir sus servicios. El Alavés es uno de los varios equipos que se ha puesto en contacto con la Real en los últimos días para solicitar la cesión de futbolista, toda vez que el Mallorca también había levantado el teléfono para conocer su situación. Su salida, en todo caso, es algo que se ha comenzado a cocer hace pocos días después de que el propio Sergio le haya verbalizado al futbolista que iba a tener complicado disponer de minutos tras la llegada de Caleta-Car.

