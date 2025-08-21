Jon Pacheco, cerca del Deportivo Alavés

El Deportivo Alavés está cerca de conseguir la cesión de Jon Pacheco. El central zurdo está en conversaciones avanzadas con el conjunto babazorro, que está ... muy interesado en conseguir sus servicios. El Alavés es uno de los varios equipos que se ha puesto en contacto con la Real en los últimos días para solicitar la cesión de futbolista, toda vez que el Mallorca también había levantado el teléfono para conocer su situación. Su salida, en todo caso, es algo que se ha comenzado a cocer hace pocos días después de que el propio Sergio le haya verbalizado al futbolista que iba a tener complicado disponer de minutos tras la llegada de Caleta-Car.

El baztandarra se ha ejercitado con normalidad este jueves en Zubieta después de completar una nueva pretemporada sin problemas. A sus 24 años, en todo caso, en la Real no ha encontrado la regularidad deseada, ni por los minutos disputados ni por sus actuaciones. En el club siguen teniendo grandes esperanzas puestas en su figura, y para muestra un botón. El zurdo renovó el pasado diciembre hasta 2030, pero ahora con la llegada de Caleta-Car se ha quedado sin sitio, toda vez que Jon Martín también apunta a tener minutos durante la temporada. Ambos se quedaron sin jugar en Mestalla cuando Sergio apostó por Zubeldia y Caleta-Car de inicio y luego dio entrada a Aritz cuando el croata pidió el cambio.

El Alavés busca central para reforzar la zaga, toda vez que Coudet está en cuadro en esa demarcación. En el debut liguero ante el Levante fue Tenaglia, lateral derecho, quien se colocó como central izquierdo para formar pareja con Garcés. No tiene mucho más el uruguayo salvo Diarra, con el que parece no contar, y Parada, que es lateral izquierdo y que alguna vez se ha colocado como defensor central. La opción del Mallorca también estaba encima de la mesa, más si cabe cuando Arrasate apunta a jugar con tres centrales cambiando de esquema. En la isla han fichado a Kumbulla, que apunta a entrar directamente al once, pero también podría buscar un cuarto central junto a Raíllo y Valjent para cerrar la zaga.

Pacheco, en todo caso, prefiere la opción más cercana a casa. El Alavés está decidido en que sea su central izquierdo y Pacheco se lo está pensando seriamente. El baztandarra estaba llamado a ser el sustituto de Le Normand, pero por un motivo u otro no ha derribado una puerta que se ha cerrado todavía más con la llegada del internacional croata Caleta-Car.