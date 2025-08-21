Illarramendi, protagonista en el nuevo Goazen Reala! a partir de las 20.00 horas El programa de DV también repasará toda la actualidad del club txuri-urdin así como todo el mercado de fichajes

Los aficionados txuri-urdin podrán disfrutar a partir de las 20.00 horas de un nuevo episodio de Goazen Reala!, que repasará toda la actualidad del club así como todo el mercado de fichajes. El programa, conducido por Maite Jiménez, contará con los habituales periodistas de DV para mostrar sus impresiones y con un protagonista estelar como Asier Illarramendi, excapitán de la Real Sociedad que recogió el título de Copa del Rey el 3 de abril de 2021. El programa se puede seguir en la web (www.diariovasco.com), así como en YouTube y en Spotify en formato audio.