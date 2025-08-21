Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El croata Igor Bezinović (Rijeka, 1983) clausurará la sección con 'Fiume o morte!'.,

15 largometrajes, seis cortos y dos mediometrajes compiten en Zabaltegi-Tabakalera

La sección incluye títulos de Jaume Claret Muxart, Harris Dickinson, Paz Encina, Lucile Hadzihalilovic, Luis Ortega y Gabrielle Stemmer

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Jueves, 21 de agosto 2025, 14:04

Un total de 23 títulos –15 largometrajes, seis cortometrajes y dos mediometrajes– competirán en la sección Zabaltegi-Tabakalera del Festival de San Sebastián. Los últimos ... trabajos de cineastas como Paz Encina, Lucile Hadzihalilovic, Luis Ortega, Hlynur Pálmason o Gabrielle Stemmer junto a un buen número de debuts, como el del actor Harris Dickinson se proyectarán en «la sección más abierta» del Zinemaldia, según informa el certamen donostiarra. Entre estos 23 títulos, hay siete estrenos mundiales y varios títulos seleccionados en festivales como Cannes, Berlín, Venecia, Rotterdam, Toronto o Locarno. También figuran nombres vinculados al Festival a través de secciones y programas como Nest, Ikusmira Berriak, WIP Europa o el Foro de Coproducción Europa-América Latina; tal es el caso de Paula Tomás Marques, Jaume Claret Muxart, Sarah Miro Fischer y György Pálfi, respectivamente.

