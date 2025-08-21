15 largometrajes, seis cortos y dos mediometrajes compiten en Zabaltegi-Tabakalera

Un total de 23 títulos –15 largometrajes, seis cortometrajes y dos mediometrajes– competirán en la sección Zabaltegi-Tabakalera del Festival de San Sebastián. Los últimos ... trabajos de cineastas como Paz Encina, Lucile Hadzihalilovic, Luis Ortega, Hlynur Pálmason o Gabrielle Stemmer junto a un buen número de debuts, como el del actor Harris Dickinson se proyectarán en «la sección más abierta» del Zinemaldia, según informa el certamen donostiarra. Entre estos 23 títulos, hay siete estrenos mundiales y varios títulos seleccionados en festivales como Cannes, Berlín, Venecia, Rotterdam, Toronto o Locarno. También figuran nombres vinculados al Festival a través de secciones y programas como Nest, Ikusmira Berriak, WIP Europa o el Foro de Coproducción Europa-América Latina; tal es el caso de Paula Tomás Marques, Jaume Claret Muxart, Sarah Miro Fischer y György Pálfi, respectivamente.

A excepción de un cortometraje, todas las películas de Zabaltegi-Tabakalera, sección organizada por el Festival de San Sebastián y Tabakalera-Centro Internacional de Cultura Contemporánea, optan al Premio Zabaltegi-Tabakalera, otorgado por un jurado constituido al efecto. El galardón está dotado con 20.000 euros destinados a la directora o al director (6.000 euros) y a la distribuidora de la película en España (14.000 euros).

Inauguración con Sergio Oksman

La inauguración correrá a cargo de Sergio Oksman con ' Una película de miedo' y la clausura llevará la firma del croata Igor Bezinović (Rijeka, 1983), con 'Fiume o morte!', su tercer largometraje. Este filme de no ficción revisita los 16 meses de ocupación que entre 1919 y 1920 sufrió la ciudad portuaria de Fiume a manos del poeta y militar italiano Gabriele D'Annunzio.

El cortometraje de animación 'Dieu est timide', con el que debuta Jocelyn Charles (Enghien-les-Bains, 1995), se asoma a los miedos de una pareja que viaja en tren. Dos hermanos atormentados por la ausencia de su madre protagonizan 'Miharashi Sedai', primer largometraje del japonés Yuiga Danzuka (Tokio, 1998), estrenado en la Quincena de Cineastas de Cannes, mientras que el actor Harris Dickinson (Londres, 1996) debuta en la dirección con 'Urchin', que pasó por Un Certain Regar de Cannes. El catalán Jaume Claret Muxart (Sant Cugat, 1998) mostrará 'Estrany riu', que se proyectará en la sección Orizzonti de la Mostra de Venecia. El primer largometraje del alumno de la primera promoción de Elías Querejeta Zine Eskola (EQZE) narra el revelador viaje en bicicleta de un adolescente y su familia por el Danubio. En su fase de proyecto este trabajo fue seleccionado en Ikusmira Berriak en 2022.

La directora paraguaya Paz Encina (Asunción, 1971) aborda la nostalgia y el recuerdo hacia su hermano fallecido en el cortometrraje 'La felicidad' y la cineasta francesa Lucile Hadzihalilovic (1961) regresa a la sección con 'La tour de glace', que ganó el Oso de Plata a la contribución artística en la Berlinale. Se trata de un cuento oscuro en el que Marion Cotillard interpreta a una misteriosa actriz que seduce a una chica huérfana.

Otros dos cortometrajes son 'No One Knows I Disappeared' en el que Bo Hanxiong (Beijing, 1991) cuenta la búsqueda de una anciana por parte de su cuidadora, y 'The Spectacle, en el que el húngaro Bálint Kenyeres (Budapest, 1976) da el protagonismo a un joven romaní que despierta el interés mediático con un inusual don. El también húngaro György Pálfi (Budapest, 1974) llegará a Donostia con 'Kota' tras estrenarla en Toronto

El japonés Sho Miyake (Sapporo, 1984) presentará el largomentraje'Tabi to Hibi', premiada en Locarno. Vuelva también a Donostia Luis Ortega (Buenos Aires, 1980), que ganó el año pasado el Premio Horizontes con 'El Jockey'. Esta vez presentarán el mediometraje 'Siempre es de noche' sobre una joven armada y un poeta que viven en una casa sin conexión con el exterior.

Hlynur Pálmason (Hornafjörður, Islandia. 1984) estará en Zabaltegi-Tabakalera con el estreno mundial de la película 'Jóhanna af örk', en la que tres hermanos crean y destruyen continuamente una figura similar a un caballero al que disparan flechas. Tabakalera acoge una exposición individual de Pálmason que muestra instalaciones audiovisuales y varias series de fotografías, pinturas y esculturas que dialogan con sus películas.

Premiado con el Fipresci en Panorama Dokumente de la Berlinale, 'Bajo las banderas, el sol' es un largometraje de no ficción dirigido por Juanjo Pereira (Asunción, 1994) sobre la maquinaria oculta de la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay.

La hasta ahora cortometrajista canadiense Sophy Romvari (Victoria, 1990) debuta en el largo con 'Blue Heron', sobre la experiencia de una familia de inmigrantes húngaros que se muda a una nueva casa en Vancouver, y el estadounidense Alex Russell (Chicago, 1990) también lo hará, en su caso con 'Lurker', sobre un empleado de una tienda de ropa que se adentra en el círculo íntimo de una estrella musical.

El portugués André Silva Santos (São João da Madeira, 1990) competirá con el cortometraje 'April Tune', mientras que Gabrielle Stemmer (Boulogne sur Mer, 1991) traerá al Zinemaldia el estreno mundial de 'La grève'. Finalmente,Paula Tomás Marques (Oporto, 1994), alumno de Elías Querejeta Zine Eskola vendrá con su opera prima 'Duas vezes João Liberada'.

Estos títulos se suman a los cuatro con producción española ya anunciados hace unas semanas, entre los que figura 'Schwesterherz', el primer largometraje de Sarah Miro Fischer (Stuttgart, 1993), la citada cinta inaugural 'Una película de miedo' de Sergio Oksman, 'El último arrebato', de Marta Medina (Valladolid, 1986) y Enrique López Lavigne (Madrid, 1967), y el cortometraje de Lur Olaizola Lizarralde (San Sebastián, 1988), 'Bariazioak', estos tres últimos títulos en estreno mundial.