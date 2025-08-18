Las 10 noticias clave de la jornada
Repasa las principales informaciones de este lunes
DV
Lunes, 18 de agosto 2025, 21:05
Internacional: Trump, ante Zelenski en la Casa Blanca: «Si todo va bien hoy, tendremos una reunión a tres» con Putin
Política: Peinado cita a Begoña Gómez por presunta malversación en la contratación de su asesora
Economía: 250.000 guipuzcoanos pagarán 41 millones al no ajustarse la subida de precios al IRPF
Goazen Reala!: «Esta nueva Real mostró un punto más de energía y agresividad que con Imanol»
Cultura: Manolo García actuará en San Sebastián el 12 de noviembre con su nueva gira de teatros
Empresas: La guipuzcoana Wavegarden exporta sus olas de surf artificiales a Estados Unidos
Gipuzkoa: Helicópteros militares neerlandeses sobrevuelan Gipuzkoa rumbo a León
Economía: Gipuzkoa esquiva los aranceles de Trump con un aumento de las exportaciones del 4% hasta junio
San Sebastián: La Ertzaintza detiene a tres jóvenes en Donostia por hurto de móviles
San Sebastián: Dbus sumó en la víspera de la Virgen 128.310 viajes, la segunda mejor marca de su historia en un día
