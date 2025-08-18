Las 10 noticias clave de la jornada Repasa las principales informaciones de este lunes

El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en la reunión de este lunes en la Casa Blanca.

Internacional: Trump, ante Zelenski en la Casa Blanca: «Si todo va bien hoy, tendremos una reunión a tres» con Putin

Política: Peinado cita a Begoña Gómez por presunta malversación en la contratación de su asesora

Economía: 250.000 guipuzcoanos pagarán 41 millones al no ajustarse la subida de precios al IRPF

Goazen Reala!: «Esta nueva Real mostró un punto más de energía y agresividad que con Imanol»

Cultura: Manolo García actuará en San Sebastián el 12 de noviembre con su nueva gira de teatros

Empresas: La guipuzcoana Wavegarden exporta sus olas de surf artificiales a Estados Unidos

Gipuzkoa: Helicópteros militares neerlandeses sobrevuelan Gipuzkoa rumbo a León

Economía: Gipuzkoa esquiva los aranceles de Trump con un aumento de las exportaciones del 4% hasta junio

San Sebastián: La Ertzaintza detiene a tres jóvenes en Donostia por hurto de móviles

San Sebastián: Dbus sumó en la víspera de la Virgen 128.310 viajes, la segunda mejor marca de su historia en un día

