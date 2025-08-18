«Esta nueva Real Sociedad mostró un punto más de energía y agresividad que con Imanol»

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los periodistas de El Diario Vasco analizan en Goazen Reala! el punto logrado en Valencia en el debut de Sergio Francisco

Maite Jiménez
Beñat Barreto
Ángel López

Maite Jiménez, Beñat Barreto y Ángel López

San Sebastián

Lunes, 18 de agosto 2025, 20:01

La visita de la Real Sociedad a Valencia se saldó con reparto de puntos. Los de Sergio realizaron un encuentro serio, sin apenas fisuras en defensa y con una clara vocación ofensiva, pero al final el club txuri-urdin no aprovechó las ocasiones de gol que tuvo y se fue de Mestalla con un punto pero con un buen sabor de boca.

Al respecto, en el nuevo capítulo de Goazen Reala! los periodistas de El Diario Vasco hacen un completo análisis de las claves del empate txuri-urdin, además de afirmar que les llamó la atención el once inicial con el que saltó la Real Sociedad a Mestalla. «A mí me sorprendió ver a Mikel Oyarzabal como delantero centro. Y también Caleta-Car: entiendo que quería un hombre de mayor experiencia, pero Jon Martín ahí ha estado muy bien durante todo el verano. Y no ver a Sucic durante todo el partido...», explicaba Ángel López. La opinión de Beñat Barreto era muy similar, ya que afirmaba que «hay veces que el plan de partido te cambia».

