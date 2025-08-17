Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Buen punto de partida para la nueva Real

La era Sergio arranca con un empate en un partido en el que el equipo fue superior pero no materializó el peligro generado

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:54

La era de Sergio Francisco y Erik Bretos arranca con un buen punto de partida en Mestalla. Condicionado por el insoportable calor, la Real demostró ... que se respira aire fresco en el vestuario. Es pronto para hablar del electroshock del que a veces ha manifestado Olabe, pero lo cierto es que esta Real quiere hacer cosas diferentes. Tiene un plantillón al que hay que exigirle la misma intensidad en cada acción como se vio ayer en Mestalla. Lo mejor de todo es que el irundarra parece haber convencido al grupo de ello. La materia prima está, hay que moldearla, trabajarla y hacerla de autor, pero este equipo tiene que seguir luchando por hacer cosas grandes pese a que ayer se pusiera la primera piedra del proyecto.

