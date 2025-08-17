Sergio: «Me voy contento por el esfuerzo, por la respuesta del equipo y por la participación de todos»

J. F. Domingo, 17 de agosto 2025, 10:02 | Actualizado 10:07h. Comenta Compartir

Sergio Francisco se mostró satisfecho tras el empate (1-1) de su equipo frente al Valencia en la primera jornada de LaLiga EA Sports. En sus declaraciones post-partido, el técnico irundarra elogió la personalidad y el esfuerzo de sus jugadores en un encuentro marcado por la intensidad y el calor. El técnico irundarra analizó el partido en dos fases claras, señalando que «sabíamos que había un partido de 60 minutos, y luego los 30 que hemos visto». Destacó un inicio muy prometedor de su equipo, afirmando que «hemos hecho 25 minutos muy buenos».

El entrenador subrayó la agresividad y la presión alta mostrada por la Real Sociedad, lo que les permitió «incomodar la salida del Valencia, tener la opción de robar en campo contrario y atacar». A pesar de perder algo de control posteriormente, valoró la «personalidad» del equipo al «entrar al campo del equipo en un estadio como Mestalla y ante un rival como el Valencia».

Respecto a la segunda mitad, el técnico señaló que «ha podido pasar cualquier cosa porque ha habido situaciones para los dos equipos». Reconoció la dificultad del partido, describiéndolo como «muy parejo, típico de jornada 1, y con muchísimo calor que hacía que la intensidad en la que hemos querido vivir el partido aún costase más llegar al final». A pesar de ello, se mostró «satisfecho» con el «esfuerzo increíble de los jugadores».

Elogios a Turrientes y confianza en Oskarsson

Un punto clave destacado por Francisco fue la reacción del equipo tras encajar el gol del Valencia. «Creo que ese gol encajado en la segunda parte nos pesaba, sobre todo porque no habíamos sido peores que el Valencia, pero el equipo ha tenido la respuesta de ir a buscar el gol del empate», explicó. El gol de Take Kubo fue fundamental, y Francisco confía en que «le va a venir muy bien para la confianza». En general, la Real buscó la victoria «de principio a fin», y aunque el resultado pudo ser cualquiera, «hemos ido hasta el final a por los tres puntos».

Sobre el rendimiento individual, Francisco elogió a Caleta-Car, quien «lo ha hecho muy bien hasta que ha pedido el cambio». También tuvo palabras de admiración para Beñat Turrientes, de quien dijo que «hoy ha vuelto a demostrar a todos que tiene esa capacidad de poder jugar con balón y sin balón, y estoy muy contento con él; es un jugador que va a ir a más seguro». Respecto a Orri Oskarsson, el técnico mostró plena confianza a pesar de una ocasión fallada, recordando que «lleva un 80% de goles de ocasión y gol» y que «de esas va a meter más que va a fallar».

La profundidad de la plantilla es un motivo de satisfacción para el técnico. «Llevo diciendo desde que estoy aquí que tengo una plantilla muy completa y que hoy era muy difícil hacer una alineación porque había muchos jugadores que podían arrancar de inicio», afirmó Francisco. Su objetivo es «que todo el mundo esté preparado de inicio».

Futuro de Sadiq

En cuanto al futuro de Sadiq, Sergio comentó que «es un jugador que ahora tiene conversaciones abiertas y hay posibilidades de todo tipo, pero eso no quiere decir que no entre en los planes». Aseguró que «no aseguraría ni que sale, ni que se queda con nosotros», y explicó que la ausencia de dorsal en este partido se debe a que «hay algunos jugadores que se han quedado sin dorsal para este partido, pero hay dorsales libres que veremos cómo cierra el mercado para ver cómo los entregamos».

A nivel personal, el entrenador de la Real Sociedad compartió sus sensaciones sobre su debut oficial en Primera División. «Por supuesto que es para mí un día especial, arrancar la primera jornada en Primera y en un campo como éste es algo que voy a recordar siempre», confesó, aunque añadió que no le había «dado mucho tiempo a pensar porque hemos estado muy centrados en el partido». Se sintió «con esos nervios de primer día», pero sobre todo «muy contento con la respuesta del equipo, con la participación de todos los jugadores y con sumar el primer punto».

Mirando al futuro, Sergio Francisco ya piensa en el próximo compromiso en Anoeta. «Volveremos a intentarlo. Por supuesto que tenemos muchas ganas de jugar en casa e intentaremos hacer las cosas mejor que el rival para estar más cerca de ganar», concluyó el entrenador. El punto sumado en Mestalla sirve para «arrancar puntuación» y ahora la meta es «ganar el siguiente partido».