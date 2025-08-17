Buena presentación
San Sebastián
Domingo, 17 de agosto 2025, 00:43
-
1
Trabajo pendiente
El empate supo bien en un campo difícil y con un equipo en construcción. Sumar en las tres primeras jornadas antes del parón es clave ... para empezar tranquilos este nuevo ciclo que es un melón por abrir.
-
2
Trajín en el banquillo
En el primer partido de Sergio se vio un equipo bien plantado y con personalidad, aunque el irundarra desconcertó con las dudas en los cambios. Primero al aguantar a Brais cuando iba a ser sustituido y luego al no sacar finalmente a Sucic pese a recibir las instrucciones.
-
3
El difícil relevo de Zubimendi
-
4
La vida arriba sigue igual
Nueva temporada y mismo debate. Arrancó de nuevo Oyarzabal de 9, y luego salió Oskarsson y falló una de esas que no se pueden perdonar. Al menos, los extremos, Barrene, Take y hasta Guedes, están muy enchufados.
-
5
Físico
Se vio una Real menos agresiva en la presión y en la primera parte pesaban las piernas, aunque físicamente el equipo dio la talla al final. Ahora llega el Espanyol, pero con una semana más de entrenamiento.
